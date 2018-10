03.10.2018 h 17:50 commenti

Al via il nuovo Censimento permanente Istat: ecco cosa fare in caso di selezione

Le rilevazioni cominceranno lunedì 8 ottobre e si svolgeranno in due distinte modalità. Avrà cadenza annuale invece che decennale, coinvolgendo un campione limitato di cittadini. Partecipazione obbligatoria

Prende il via questo mese il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni effettuato da Istat, che da quest'anno da decennale diventa annuale, abbandonando il vecchio formato cartaceo a favore di quello digitale e online, e coinvolgendo ogni anno un campione ristretto di cittadini invece che l'intera popolazione.

Anche alcune famiglie pratesi sono state selezionate per rispondere ai questionari del Censimento, secondo due metodologie distinte ed indipendenti denominate rilevazione da lista e rilevazione areale; qualora si sia stati selezionati, la partecipazione al Censimento è obbligatoria per legge, e prevede sanzioni in caso di mancata compilazione.

Se avete ricevuto una lettera con le istruzioni per compilare il questionario online, fate parte del campione di 5.800 famiglie selezionate per la rilevazione da lista: la lettera contiene la password personale per accedere al questionario, pertanto va conservata. La compilazione online sarà possibile a partire da lunedì 8 ottobre, seguendo le istruzioni riportate nella lettera; in caso di difficoltà sarà possibile farsi assistere nella compilazione contattando telefonicamente il Centro Comunale di Rilevazione (Ccr) o recandosi di persona in piazza del Comune, 7.

Se sul portone della vostra casa, a partire dai prossimi giorni, verrà affissa una locandina e riceverete una lettera che vi avvisa del passaggio di un rilevatore, fate parte del campione di 371 indirizzi (pari a circa 1.000 famiglie) che parteciperà alla rilevazione areale: in tal caso, attendete la visita del rilevatore incaricato che vi intervisterà personalmente. Le interviste cominceranno mercoledì 10 ottobre. I rilevatori saranno muniti di cartellino di riconoscimento.

Per assistenza o informazioni, il Centro Comunale di Rilevazione costituito presso l'Ufficio Statistica e Censimento del Comune di Prato è raggiungibile chiamando il numero verde 800.301.650 oppure scrivendo all'indirizzo ufficio.statistica@comune.prato.it; ulteriori informazioni sono disponibili sul sito statistica.comune.prato.it. L'Ufficio è aperto il lunedì e giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14:30 alle 18, mentre il martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14:30; da lunedì 8 ottobre, inoltre, sarà possibile recarsi di persona nella sede del Centro Comunale di Rilevazione in piazza del Comune, 7.