08.01.2024 h 16:06 commenti

Niente più code sulla Declassata all'altezza della Questura: al via i lavori per il raddoppio dello svincolo

Finanziati dall'amministrazione comunale con 200mila euro prevedono l'alleggerimento del traffico da Pistoia in direzione Firenze. Si interviene sull' area verde e non saranno persi posti parcheggio per le auto

Al via il cantiere per l'allargamento dello svincolo sulla Declassata all'altezza della Questura. I lavori per un importo di 200mila euro, inizieranno nel giro di qualche giorno e prevedono il raddoppio della corsia di scorrimento in direzione Firenze per chi arriva da Pistoia.

Intervento pensato per alleggerire il traffico diretto verso viale della Repubblica e il Macrolotto 2.

"Si tratta - ha spiegato l'assessore Flora Leoni - di una rimodulazione degli spazi davanti alla Questura, in prossimità dell'area verde. Resta la Ztl e non si perdono posti auto, infatti è prevista una riorganizzazione degli spazi dedicati al parcheggio. Con questa soluzione, concordata con la polizia di stato visto che per ragioni di sicurezza è previsto il corridoio riservato davanti all'ingresso, rendiamo più scorrevole l'uscita dalla Leonardo da Vinci dove, soprattutto in certi orari di punta, si creano lunghe file".