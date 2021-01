15.01.2021 h 17:57 commenti

Al via il cantiere per la messa in sicurezza di via Carmignanese: intervento da oltre un milione di euro

I lavori dureranno un anno e si estenderanno per oltre un chilometro. Verrà istituito un cantiere mobile che da lunedì interesserà l'intersezione fra via Carmignanese e via Lombarda. Attenzione al cambio della viabilità

Partirà lunedì 18 gennaio il cantiere per la messa in sicurezza di via Carmignanese nel comune di Poggio a Caiano. La Provincia di Prato ha stanziato 800mila euro per il primo lotto e 280mila euro per il secondo per un progetto condiviso con i residente che prevede l’asfaltatura della strada e la messa in sicurezza dei pedoni con la realizzazione di marciapiedi nuovi, passaggi pedonali rialzati e illuminati e l’installazione dei rilevatori di velocità.

“Un investimento di oltre un milione di euro per garantire più sicurezza a chi si sposta a piedi e per rallentare la corsa delle auto che spesso sfrecciano in questo tratto - spiega il

presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli - finalmente si parte con un lavoro che cambierà il volto di un’intera area. Ci saranno un po’ di disagi ma sono sicuro che i poggesi collaboreranno consapevoli che quest’opera era attesa da decenni e che alla fine, tutta l’area, avrà un volto nuovo”.

I lavori procederanno per tratti, il primo ad essere interessato, i tempi previsti sono di circa un mese, è quello fra la rotonda di via Aldo Moro e l’intersezione con via Lombarda. Sarà quindi istituito il senso unico in via Soffici - nel tratto che va da via Lombarda alla rotatoria di via Aldo Moro – per chi va da Carmignano a Prato. Il traffico in direzione Carmignano sarà invece deviato,ad esclusione dei mezzi pesanti, su via Moro,via Jacopo Melani, via Rossini – via Puccini.

“Interesseranno circa 1.2 chilometri di strada - spiega il progettista Lorenzo Bardazzi - con inizio dalla rotonda di via Aldo Moro fino all’incrocio con via Santa Cristina in Pilli. L’opera vedrà quattro nuovi attraversamenti pedonali rialzati: uno nel tratto che va da via Lombarda a via dell’Erta, uno in quello da via dell’Erta a Santa Cristina in Pilli e uno dall’indicatore di velocità fino al termine del tratto urbano in questo ultimo punto si interverrà anche con l’ampliamento delle corsie. Il quarto attraversamento pedonale, questo a chiamata, è previsto nei pressi dell’intersezione con via Santa Cristina in Pilli”.

Verranno anche posizionati due nuovi rilevatori di velocità,alalrgati i marciapiedi esistenti, rifatto completo l’asfalto per tutto il tratto di strada e posizionata una nuova segnaletica orizzontale e verticale.

A gestire i lavori sarà il Come Comune “ Il cantiere mobile – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Tommaso Bertini - impegnerà la strada per quasi un anno e sarà nostra cura collaborare con la ditta che eseguirà i lavori e vigilare affinché il tutto arrechi meno disagio possibile ai nostri concittadini.”



