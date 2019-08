02.08.2019 h 16:13 commenti

Al via il cantiere per il nuovo supermercato Coop in via Targetti

Seicentomila euro d'investimento e tempi relativamente brevi, il nuovo store potrebbe accorpare le sedi di via Strozzi e via Bologna. Intanto nella zona continua il degrado, da giorni è comparso un bivacco

Conto alla rovescia per il nuovo supermercato Coop in via Targetti nella vecchia sede della Pam chiusa a settembre 2016. In questi giorni sono iniziati i lavori per ristrutturare l’immobile di proprietà della famiglia Balli. Sa parte di UniCoop c'è il massimo riserbo su come verrà riorganizzato lo spazio. “Confermiamo l’inizio del cantiere – fanno sapere dell’ufficio stampa - i tempi saranno relativamente brevi”.Un importo, secondo quanto riportato dal cartello appeso all ingresso dell’immobile, di 600 mila euro che prevede soprattutto l’adeguamento alle norme antisismiche, con il coinvolgimento di cinque imprese.Intanto i dipendenti hanno iniziato a chiedere il trasferimento nel nuovo negozio, che potrebbe sostituire quelli di via Strozzi e di via Bologna, molto piccoli e simili a negozi di vicinato, e per questo frequentati soprattutto da persone anziane, che a questo punto sarebbero troppo vicini al nuovo supermercato.La realizzazione di un punto vendita più grande potrebbe essere letta anche nell’ottica di contrastare la concorrenza del megastore Esselunga di viale Galilei.Il nuovo supermercato, in attesa della riqualificazione dell’area ipotizzata dal Comune, potrebbe porre fine anche al degrado in cui si trova l’intera zona caratterizzata da tanti immobili abbandonati, a partire da quelli di Consiag.“Da giorni – raccontano i residenti – è comparso un bivacco all’incrocio con via Terracini. Non solo un materasso ma anche tanti rifiuti abbandonati, addirittura c’è anche un forno a micronde, chiaramente non utilizzabile in questo contesto”.Ancora rifiuti accanto ai cassonetti per la raccolta di vestiti, alla campana del vetro e nel parcheggio, lato centrale elettrica dove da mese sono statti abbandonati vestiti stoccati.