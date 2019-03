19.03.2019 h 14:29 commenti

Al via il cantiere di Publiacqua nella zona nord di Vaiano

I lavori, che dureranno due mesi, riguardano via Nuti, via Braga e via del Macchione dove saranno sostituiti diversi metri di tubature e fognature. Un intervento che eliminerà l'umidità dalle case. Vicina anche la soluzione per l'ex lanificio Canovai bruciato qualche mese fa e ancora pericolante

Publiacqua ha aperto il cantiere per la sostituzione della rete idrica e fognaria in via Braga, Nuti, Macchinone, nel comune di Vaiano. I lavori che dureranno un paio di mesi prevedono la sostituzione di circa 190 metri di rete fognaria e il rinnovo dei 56 allacciamenti fognari.

Per quanto riguarda invece la parte legata all’acqua, è prevista la sostituzione di 200 metri di rete idrica e la realizzazione di 38 nuovi allacciamenti a servizio delle abitazioni.

“Un intervento che serviva da tempo visto che la rete fognaria ha almeno 50 anni e crea problemi alle abitazioni – ha spiegato il sindaco Primo Bosi – interverremo anche sugli impluvi canalizzando l’acqua dei tetti, altro problema nella zona. Sarà anche l’occasione per rifare marciapiedi e asfalto”. Intanto in via Nuti resta chiuso il tratto di strada che qualche mese fa è stato interessato dalla caduta di un pezzo dell’ex lanificio Canovai in seguito ad un incendio. “Stiamo lavorando con la proprietà – ha annunciato il sindaco – ormai la soluzione è vicina”.

Il costo complessivo di queste opere è di 150 mila euro “Questo – ha spiegato il vice presidente di Publiacqua Simone Barni – è il secondo intervento in Val di Bisenzio che si affianca a quello lungo l’asse del Bisenzio. In particolare interverremo per migliorare il servizio, cercando anche di integrare gli acquedotti per garantire l’acqua nei mesi estivi”

Lunedì sono iniziati anche i lavori di ristrutturazione del Serbatoio di Castagneta. Un lavoro fondamentale per il sistema acquedottistico di Vaiano e che terminerà entro la fine di luglio 2019. Il serbatoio, dotato di tre vasche, sarà completamente rinnovato e, al fine di non interrompere il servizio e quindi di non provocare disagi alla popolazione, l’intervento sarà realizzato su una vasca per volta. Il costo dell’opera è di circa 300 mila euro.

Sono anche altri, però, gli interventi da segnalare che interesseranno il Comune di Vaiano. Entro la fine dell’anno in corso, infatti, inizierà l’intervento di sostituzione della rete idrica di via di Rilaio per complessivi 360 metri. Successivamente sono poi in programma la sostituzione della rete dell’acquedotto di via XX Settembre (circa 200 metri) e di acquedotto e fognatura di via Mazzini e via Aldo Moro (180 metri)



