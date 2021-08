03.08.2021 h 10:34 commenti

Al via i lavori per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Cavour

L'intervento rientra in uno 'scambio' tra Comune e un'azienda privata che cede un'area su cui costruirà a proprie spese 30 posti auto. La contropartita è la possibilità di realizzare un edificio in via Brioni

Hanno preso il via oggi, martedì 3 agosto, i lavori per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Cavour, a ridosso del centro Asl Eliana Martini. L'intervento rientra in un piano attuativo che prevede, a carico del privato, la ditta 'Lo Conte edile costruzione', la cessione dell'area all'amministrazione comunale in cambio del permesso a costruire in via Brioni i volumi che vengono demoliti e ceduti. Tecnicamente si chiama 'perequazione' e si tratta di una trasformazione urbanistica di uno spazio, in questo caso quello situato proprio all'inizio di via Cavour. L'intervento è passato da una lunga discussione che ha messo sul tavolo due opzioni: la prima prevedeva la conservazione della facciata, ovvero del muro che divide la proprietà privata dalla strada, ritenuto di particolare rilevanza per la testimonianza storica che rappresenta; la seconda, prevedeva l'abbattimento per offrire una vista sulle mura antiche della città. Alla fine ha prevalso quest'ultima soluzione e oggi le ruspe sono entrate in moto per la demolizione della parete di delimitazione.Il parcheggio sarà realizzato entro pochi giorni e consegnato al Comune che poi deciderà con quale formula utilizzarlo se a pagamento e aperto a tutti, o se riservato ai residenti. Di sicuro quel tratto di via Cavour cambierà completamente aspetto.