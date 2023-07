11.07.2023 h 14:31 commenti

Al via i lavori per la palestra dedicata alla boxe. Al bando partecipa una sola azienda

Fi.r.Ma si è aggiudicata i lavori per un importo di 440mila euro, ha presentato un ribasso dello 0,01% .Il cantiere dovrebbe partire a fine estate e concludersi entro l'anno. Iniziano anche i lavori alla piscina di viale Galilei che riaprirà a settembre

La lunga attesa dei pugili pratesi sembra essere finita: sono stati assegnati i lavori per l'adeguamento antincendio del primo piano della palestra di via Roma che sarà completamente dedicato alla boxe.

Fi.R.Ma s.r.l. si è aggiudicata l'appalto per un importo complessivo di 440mila euro, finanziato con fondi Next Generation Eu. La ditta fiorentina, unica a partecipare al bando, ha presentato un ribasso del 0,010%, pari a 289.714,98, euro. Il cantiere dovrebbe partire a fine estate e concludersi entro l'anno. La palestra al piano terra, anche qui sono previsti lavori di adeguamento antincendio, resterà la mattina a disposizione delle scuole , mentre il pomeriggio delle associazioni che ne faranno richiesta.

Cantieri aperti anche nelle piscine comunali, dalla metà di luglio partiranno i lavori per l'impianto di filtraggio della piscina di via Marradi, che verrà chiusa. Corsi e nuoto libero saranno spostati nella piscina di Mezzana, che insieme a quella della Gescal sono le uniche strutture al coperto funzionanti. Il cronoprogramma prevede la riapertura di viale Galilei i primi di settembre. Continuano i lavori anche nella piscina di San Paolo, la vasca è stata svuotata e i ponteggi montati per eliminare le infiltrazioni dal soffitto che, nel mese di giugno, hanno provocato la caduta di una porzione di cartongesso. La riapertura è prevista per settembre, nessuna data di previsione di ripresa dell' attività, invece, per la piscina di Iolo.

Assegnati pure i lavori per il rifacimento del manto della pista di atletica Ferrari.