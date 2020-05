08.05.2020 h 10:12 commenti

Al via i lavori per l'ampliamento del cimitero di Poggio a Caiano

Firmato il contratto con la ditta appaltatrice. Da lunedì prossimo operai al lavoro. L'assessore ai Lavori pubblici: "Aumenteremo gli spazi che cominciavano a non essere più sufficienti"

Cimitero di Poggio a Caiano, al via l'ampliamento dopo la firma del contratto definitivo con la ditta appaltatrice. I lavori, annunciati lo scorso inverno e con apertura del cantiere prevista per la bella stagione, sono stati confermati e lunedì prenderà il via la costruzione dei nuovi loculi. Una delle due ali del cimitero verrà allungata per sopperire alla necessità di nuovi spazi secondo il progetto approvato lo scorso anno.

“Su questo progetto abbiamo lavorato da molto tempo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Tommaso Bertini – perché gli spazi del nostro cimitero iniziavano a rivelarsi non più sufficienti. La programmazione fatta lo scorso anno prevedeva di avviare i lavori in questa primavera e sebbene la situazione emergenziale legata al Covid-19 abbia rallentato tutti i lavori, la progressiva riapertura cominciata questa settimana ci permette di rimetterci in moto”.

“Passo dopo passo riprendiamo in mano tutte quelle opere che erano state sospese dalle misure di contenimento del virus”, aggiunge il sindaco Francesco Puggelli. “Non abbiamo mai smesso di lavorare dietro le quinte, per continuare a progettare tutti gli interventi necessari al rinnovamento di Poggio. Questa settimana è tornata la macchina asfaltatrice sulle strade, stanno riprendendo gli sfalci del verde pubblico, rimettiamo a nuovo la segnaletica stradale: la manutenzione ordinaria della città non si ferma e ora possiamo tornare anche ai grandi interventi, come la nuova ala del cimitero”.

