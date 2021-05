04.05.2021 h 13:46 commenti

Al via i lavori per il consolidamento del Ponte al Mulino, ecco come cambia la viabilità

Il cantiere è stato diviso in tre fasi a partire dal 10 maggio, soltanto nella seconda il ponte sarà completamente chiuso, nelle altre è previsto il senso unico in direzione Poggio, via Vittorio Emanuele II si percorrerà solo in direzione Firenze. Aumentano i parcheggi

Quattro mesi di lavori per la messa in sicurezza del Ponte al Mulino che prevedono anche un cambio della viabilità a Poggio a Caiano. I lavori partiranno il 10 maggio e sono divisi in tre fasi, soltanto in quella centrale il ponte sarà completamente chiuso.

Nella prima fase che durerà fino alla metà di luglio è previsto il senso unico in direzione Prato verso Poggio di conseguenza su via Vittorio Emanuele II si transiterà solo in uscita in direzione Firenze. Verranno istituiti nuovi parcheggi sui via Pratese, lato Scuderie Medicee e sul lato sinistro di via Vittorio Emanuele II.

Nella seconda fase da metà luglio a metà agosto la viabilità su viale Vittorio Emanuele II sarà ripristinata, mentre l'acceso e l'uscita sono consentite tramite la bretella di S. Angelo.

Nella terza fase, prevista da metà agosto al termine dei lavori la viabilità è la stessa della prima fase, quindi sul ponte torna il senso unico in direzione Prato verso Poggio di conseguenza su via Vittorio Emanuele II si transiterà solo in uscita in direzione Firenze. Verranno istituiti nuovi parcheggi sui via Pratese, lato Scuderie Medicee e sul lato sinistro di via Vittorio Emanuele II.

I lavori prevedono il rafforzamento del ponte, lavorando anche all' interno dell' alveo del fiume con il potenziamento delle travi e degli appoggi. Verranno anche allargati i marciapiedi, sostituiti i parapetti e installate le barriere metalliche di sicurezza per i pedoni, oltre che la nuova asfaltatura. Un intervento da 550mila euro cofinanziato tra Provincia e fondi statali.

"Abbiamo organizzato il cantiere - ha spiegato Francesco Puggelli presidente della Provincia - nell' ottica di creare meno disagio possibile, quindi l'impresa vincitrice lavorerà 7 giorni su 7 per 120 giorni. Abbiamo anche scelto il periodo estivo sia perchè è il periodo giusto per effettuare lavori all' interno del fiume, sia per far coincidere il periodo di chiusura totale del ponte con quello delle ferie. ci saranno anche più parcheggi in modo da non creare problemi ai commercianti".