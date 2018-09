18.09.2018 h 18:39 commenti

Al via i lavori di manutenzione ai giardini di via Ferraris, Maliseti e San Giorgio a Colonica

I lavori partiranno nelle prossime settimane. Gli interventi rientrano nel piano di miglioramento del verde da 600mila euro

Partiranno nelle prossime settimane i lavori di manutenzione straordinaria dei giardini in via Ferraris, in zona Guado a Maliseti e a San Giorgio a Colonica. Gli interventi, approvati oggi con delibera della giunta, rientrano nel più ampio piano di miglioramento del verde annunciato lo scorso giugno e per il quale è stato previsto un investimento totale di 600mila euro.

Nei giardini di via Ferraris i lavori prevedono un adeguamento funzionale generale, un adeguamento della viabilità nell'area a verde attrezzata per l'infanzia, la ricarica nei punti più bassi e il rifacimento completo del tappeto di usura di alcuni vialetti, oltre all'abbassamento di circa 5 centimetri del terreno circostante. Due accessi in terra battuta regolarmente utilizzati dai fruitori del giardino verranno ufficialmente trasformati in vialetti. Nell'area che guarda la montagnola e che divide il "piazzale dei bambini" dal parco dell'ex Banci verranno piantati invece alcuni alberi a foglia caduca per fornire il necessario ombreggiamento.

A Maliseti, in zona Guado, gli interventi di miglioramento previsti consisteranno, nell'area a nord di via Kuliscioff, nella eliminazione della piazzola con fondo in ghiaia sciolta e il completamento dei vialetti asfaltati, mentre il giardino situato a sud di via Kuliscioff verrà invece destinato ad attività sportive con la realizzazione di un campo da calcetto, un'area per il fitness all'aperto e un circuito per il footing lungo i vialetti già esistenti, che si andranno ad aggiungere al campo da basket già esistente. Verranno integrate le panchine e le alberature in modo da creare ampie zone d'ombra dove verranno installati due tavoli con panche.

A San Giorgio a Colonica i lavori interesseranno i due giardini via Papi-Via Dami e via Traversa per le Calvane.

L'area per l'infanzia in via Papi-via Dami verrà sistemata e dotata di un gioco a bilico e una giostrina. La siepe verrà integrata in modo da scongiurare il pericolo di fughe nella strada dei bambini e verranno installate tre ulteriori panchine. È prevista, inoltre, la realizzazione di un campo da calcetto non recintato e la piantagione di una dozzina di alberi di alto fusto scelti in modo da creare un piacevole effetto cromatico e paesaggistico.

Nei giardini di via Traversa delle Calvane gli interventi saranno volti soprattutto a garantire la sicurezza dei fruitori. Il campo da bocce, mai utilizzato, verrà trasformato in un'aiuola nella quale saranno piantati quattro alberi di alto fusto che in futuro produrranno un piacevole ombreggiamento.



