19.08.2022 h 15:51 commenti

Al via i lavori di asfaltatura sulla Sr 66 in località Seano

Il tratto dei lavori, finanziato dalla Provincia, comprende l’intersezione con via Don Minzoni e la rotatoria di via Baccheretana. Il cantiere sarà aperto martedì 23 agosto

Martedì 23 agosto iniziano i lavori di asfaltatura, programmati dalla Provincia, sulla Sr 66 a Seano, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Don Minzoni e la rotatoria di via Baccheretana.

"La Regione, proprietaria della strada- spiega il presidente della Provincia Francesco Puggelli - ha da tempo programmato un intervento globale di rifacimento, che però a causa della pandemia e più in generale dei problemi che stanno colpendo tutti gli appalti pubblici, non è stato ancora possibile avviare. Mentre continuiamo a lavorare di concerto con la Regione ed i Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, con l’obiettivo di apportare anche migliorie strutturali come la posa dell’asfalto fonoassorbente, abbiamo deciso di anticipare due lotti, occupandoci dei tratti dove c’è la maggiore concentrazione di abitazioni e attività commerciali, nelle frazioni di Seano e Poggetto”.

La Sr66, infatti, è un’arteria fondamentale di attraversamento del territorio, perché assorbe tutto il flusso veicolare della piana tra Firenze e Pistoia e tra Prato e l’area del Montalbano,

“Grazie alla collaborazione fra il Comune e la Provincia – aggiunge Edoardo Prestanti sindaco di Carmignano – stiamo dando una risposta in tempi brevi alle richieste di chi vive e lavora lungo la strada regionale. Questo tratto di strada è fra i più trafficati del nostro territorio comunale e soprattutto è percorso quotidianamente dai mezzi pesanti. Per questo il manto stradale necessita un’attenzione particolare, per garantire la massima sicurezza di chi vi transita. In questo modo ribadiamo anche il nostro impegno per la capillare manutenzione del territorio: un territorio che sia bello e sicuro, per chi lo vive e per chi lo visita”.