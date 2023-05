17.05.2023 h 14:06 commenti

Al via Gustosano, progetto di educazione alimentare per la terza età

Ideato da La sartoria Auser di Vaiano è pensato per proporre tre laboratori condotti da una nutrizionista e un cuoco per imparare a mangiare in modo sano ed equilibrato

Gustosano è il nuovo progetto sperimentale de La Sartoria Auser di Vaiano dedicato all'educazione alla salute per le persone anziane. Con i tre laboratori pratici condotti da un nutrizionista e un cuoco, i partecipanti impareranno a gestire in modo sano e bilanciato il cibo. I percorsi laboratoriali si terranno il 7,14, 21 giugno dalle ore 15 alle ore 19 e saranno condotti dalla dietista Claudia Lo Conte, affiancata dal cuoco Gianluca Monti. In ogni laboratorio sarà affrontato e approfondito un tema, in senso pratico e teorico partendo dalla scelta degli alimenti, passando per le tecniche di cottura, fino al bilanciamento dei nutrienti e come rendere gustose le pietanze. Al termine di ogni laboratorio si potrà consumare in cene conviviali il cibo cucinato, allargando la partecipazione a familiari e amici (uno a testa per partecipante).

A queste cene saranno invitati medici ed esperti, che dialogheranno con i partecipanti, esponendo la loro esperienza in merito all'importanza di una sana alimentazione e di un corretto stile di vita.

ll 23 maggio alle ore 16,30 presso la Sala L. Baldini Via A. Moro 4 a Vaiano la presentazione di medici ed esperti che spiegheranno l'importanza di una sana alimentazione nella vita quotidiana.

Partner del progetto sono il Comune di Vaiano, la Società della Salute di Prato, Assocuore odv, la Farmacia Cooperativa di Vaiano, Coop Bisenzio Ombrone, Alice Cooperativa, Spi Cgil Lega Valbisenzio.

Il numero massimo ammesso ai laboratori sono 15 persone. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al numero 3385326678

