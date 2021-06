14.06.2021 h 12:09 commenti

Al via gli esami di terza media, fra qualche timore e voglia di vacanze

Quest'anno la prova si sostiene in presenza: niente scritti solo la discussione di una tesina su un argomento a piacere e molti alla Marcocci hanno scelto di parlare della legalità

Primo giorno di esami per gli studenti di terza media, che quest'anno si sostiene in presenza: niente scritti solo la discussione di una tesina su un argomento a piacere. “I ragazzi – ha spiegato Anna Gloria Risaliti insegnante alla Marcocci – sono arrivati preparati a questo importante appuntamento. Per loro è stato un ciclo di studi molto complicato: lo scorso anno quasi tutto in Dad e quest'anno sono rientrati ad aprile, con prima varie interruzioni. Durante l'anno hanno accusato dei cali, ma poi hanno ripreso a studiare in vista dell'esame”.

Sono sessantacinque gli studenti che prenderanno la licenza nel comprensivo Levi, molti poi frequenteranno gli istituti tecnici e i professionali, qualcuno anche il liceo. “Io ho scelto lo scientifico – spiega Fabrizio Dai – perchè mi piace molto la matematica, intanto però, come tema per la tesina ho scelto la droga. Credo sia di grande attualità”.Molti infatti gli studenti che hanno fatto riferimento ai temi della legalità.

E proprio partendo da un argomento a piacere che sia trasversale a tutte le materie, i ragazzi hanno sostenuto l'esame, venti minuti di colloquio, che spesso non bastano per raccontare tutto. “Sono abbastanza tranquillo – racconta Kristian Calabrese - ho davanti i miei insegnanti che conosco e poi parlerò dei motori non solo dal punto di vista meccanico, ma anche spaziando nel MotoGp. Prima di iniziare l'avventura delle superiori, ci sono finalmente le vacanze”

Per Valentina Caruso, invece si parte dall'ambiente. Proprio perchè a settembre si è iscritta ad agraria: “Sono un po' emozionata- racconta – è il primo esame che sostengo. Mi dispiace anche lasciare i miei compagni e gli insegnanti con cui ho passato momenti belli come quelli delle gite”.

