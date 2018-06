08.06.2018 h 11:41 commenti

Al via EatPrato: ecco la ricetta del dolce creato da Paolo Sacchetti per l'occasione

Il dessert è stato presentato per la prima volta ieri durante la cena contemporanea dello chef Angiolo Barni che ha fatto da anteprima alla kermesse

Entra nel vivo oggi EatPrato, la kermesse dedicate alle eccennelze enogastronomiche del territorio che dino a domenica proporrà un ricco calendario di eventi e di gustosi appuntamenti ( QUI LA PRESENTAZIONE ).

Ieri, giovedì 7 giugno, c'è stata una doppia anteprima nei locali del Centro Pecci, prima con la conferenza dedicata al rapporto tra vino e arte, con la presenza di alcune aziende che hanno puntato sulla ricerca artistica nella realizzazione delle loro cantine.

Poi con la cena contemporanea preparata dallo chef Angiolo Barni al termine della quale è stato presentato per la prima volta il dolce di il maestro Paolo Sacchetti ha realizzato appositamente per EatPrato. Un dessert omaggio alla città e al territorio con i prodotti più identitari in chiave d’eccellenza: c’è perfino il caviale di Carmignano in onore di un vino d’antica e preziosa memoria.

Ecco la ricetta del dessert

-sfoglia caramellata

-ganache montata alla vaniglia

-ciliegie di Bacchereto macerate al vino rosso di Carmignano

-caviale di ciliegie di Bacchereto e vino rosso di Carmignano

-gelato alla ricotta della Calvana con marmellata di fichi di Carmignano

-crema al pistacchio

Pasta Sfoglia: 240 g Farina bianca 00; 800 g Burro pastorizzato; 640 g Farina bianca; 40 g Burro pastorizzato; 20 g Latte in polvere; 18 g Sale; 20 g Albumi d'uova; 20 g Vino bianco; 300 g Acqua

Impastare a forte velocità in planetaria la prima parte di burro con la prima parte di farina, quindi stendere su due teglie dopo averlo diviso in due parti uguali e riporre in frigo a +3° C. Inserire tutti gli ingredienti asciutti assieme quindi i rimanenti e impastare fino ad ottenere un impasto non completamente omogeneo (grezzo). Togliere dall'impastatrice e fare due pastelli uguali; coprire bene con la pellicola e riporre in frigo a +3°C. Quando il pastello ed il panetto avranno la stessa temperatura e saranno ben riposati, incorporare il pastone di burro dentro il pastello e dare una finta piega a 3 (incasso). Girare di 90° il pastone e allungarlo con il laminatoio o con il mattarello fino a dare una 2° piega a 4. Far riposare almeno un paio d'ore quindi dare una piega 3°. Al mattino dopo dare l'ultima piega in 4. Riporre in frigo a +3° ben coperta.

Stendere ad uno spessore di 4 mm, mettere in teglia su carta da forno e cuocere a 200°C VC per 12 min ca, togliere dal forno e spolverare con zucchero a velo. Rimettere in forno fino a far caramellare e ripetere l’operazione dall’altro lato.

Ganache montata alla vaniglia: 130 g panna fresca; 1 baccello di vaniglia; 90 g cioccolato bianco; 3 g colla di pesce reidratata con 20 g di acqua; 260 g panna fresca

Far bollire la panna con la polpa di vaniglia, quindi versare sul cioccolato bianco ed emulsionare con il mixer ad immersione. Aggiungere la gelatina precedentemente reidratata e mixare e mescolare quindi mixare il tutto con la restante panna. Fare riposare in frigo a +3° C per almeno 12 h. Montare in planetaria con la frusta fino ad avere una consistenza liscia e spumosa.

Caviale di ciliegie di Bacchereto e vino rosso di Carmignano: 175 g polpa di ciliegie di Bacchereto; 35 g vino rosso di Carmignano; 2 g agar agar; 1 g gelatina in polvere reidratata con 5 g di acqua; 10 g zucchero; q.b. olio di semi

il giorno prima mettere l’olio di semi in una brocca (circa un litro). Il giorno seguente portare a bollore tutti gli ingredienti insieme (tranne l’olio), una volta che il composto sarà su i 50° C dosare con un dosatore per salse nell’ olio che dovrò essere intorno a i 10° c. una volta che tutte le goccioline si saranno depositate sul fondo scolatele e lavatele sotto l’acqua fredda quindi tamponare con carta. Da usare subito o massimo 2 gg in frigo.

Crema Pasticciera: 150 g Latte fresco intero alta qualità mukki; 50 g Panna fresca mukki; 10g Farina bianca; 10 g Amido di mais; 25 g Tuorli d'uova; 60 gZucchero extra fine; 1 g Sale; 1 Bacche di vaniglia; 15 g pasta pistacchio

Portare a bollore il latte e la panna miscelati con metà dello zucchero, e aromi. In un altra casseruola miscelare insieme a secco farina, amido e l'altra metà dello zucchero precedentemente setacciati insieme. Aggiungere alle polveri una piccola quantità di latte, quanto basta per creare un polentino sufficientemente duro da togliere tutti gli eventuali grumi. A questo polentino aggiungere i tuorli e miscelare bene.

Versare il latte bollente sul composto quindi riportare sul fuoco. raggiunto il primissimo bollore togliere dal fuoco e raffreddare con bagnomaria di ghiaccio mescolando ogni 5 min ca. Una volta fredda aggiungere la pasta pistacchio. Conservare in frigo a +3° C.