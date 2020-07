08.07.2020 h 16:34 commenti

Al via domani “Poggio in Vetrina 2020”: eventi e negozi aperti animano i giovedì sera di luglio

Concerti, passeggiate, cene in strada, mostre ed iniziative per bambini per la rassegna organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con Comune e commercianti

A Poggio a Caiano i giovedì di luglio si accendono di musica, eventi ed iniziative speciali per accompagnare l’apertura serale dei negozi. Prende il via infatti domani, giovedì 9 luglio, l’edizione 2020 di “Poggio in Vetrina”, la rassegna di eventi organizzata dalla Pro Loco di Poggio a Caiano con il contributo e la partecipazione del Comune, in collaborazione con il Centro commerciale naturale “Poggio Novo”, Confesercenti e Confcommercio, che ogni estate affianca lo “shopping sotto le stelle” di poggesi e non.

Per quattro giovedì consecutivi – 9, 16, 23 e 30 luglio – le vie e le piazze di Poggio a Caiano, in occasione dell’apertura straordinaria dei negozi della zona, ospiteranno infatti concerti, passeggiate, cene in strada, esibizioni, mostre ed eventi dedicati ai bambini: un modo per ritrovarsi dopo i difficili mesi del lockdown e stare insieme in tutta sicurezza (nel rispetto delle normative anti-Covid).

"Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per fare in modo che la rassegna si facesse anche quest’anno, seppur in un periodo molto difficile" spiega il presidente della Pro Loco di Poggio a Caiano Francesco Ricciarelli. "Un’edizione leggermente più contenuta che trova come al solito il sostegno dell'amministrazione comunale – dichiara il vicesindaco di Poggio a Caiano con delega al Commercio Giacomo Mari –. Credere ad un’iniziativa come Poggio in Vetrina diventa in questo momento storico più importante che mai".

Si comincia domani, giovedì 9 luglio, alle 19, con la passeggiata naturalistica all’interno del parco del Bargo, condotta dalla guida ambientale escursionistica Chiara Bartoli, seguita dalla cena organizzata dai volontari dell’Auser. Prenotazione obbligatoria chiamando lo 055 8798779 o scrivendo all’indirizzo email info@prolocopoggioacaiano.it, ritrovo alle 19 al parcheggio di Bonistallo.