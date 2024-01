25.01.2024 h 10:39 commenti

Al via anche al Santo Stefano il progetto di massaggio infantile per neogenitori e neonati

Il percorso di sostegno alla genitorialità partirà in questi giorni in varie strutture dell'Asl Toscana centro grazie alla formazione di infermieri delle neonatologie e di ostetriche dei consultori

E' coinvolto anche l'ospedale Santo Stefano di Prato nel nuovo percorso di sostegno alla genitorialità, che parte in questo mese e vuole accompagnare genitori e neonati alla scoperta del massaggio infantile, ma non solo.

Grazie alla formazione di infermieri delle neonatologie e di ostetriche dei consultori della Asl Toscana Centro, in questi giorni iniziano i corsi rivolti ai genitori e ai loro bambini da 0 a 6 mesi di età per approfondire il contatto attraverso il massaggio al bambino, insegnato dai professionisti sanitari e svolto dai genitori, riconosciuti i massimi esperti dei loro figli.

L’iniziativa, che nasce per la prima volta sul territorio è rivolta sia ai neonati fisiologici, che quindi dalla nascita hanno passato tutto il tempo del ricovero con la propria madre in roaming-in e che poi svolgeranno il corso nei locali del consultorio territoriale di appartenenza, laddove la famiglia ha iniziato il percorso nascita, sia per i neonati che hanno avuto un ricovero in Terapia Intensiva Neonatale o Neonatologia, che saranno presi in carico dagli infermieri/insegnanti di massaggio dove sono stati ricoverati.

"Favorire lo sviluppo dei piccoli - viene spiegato -, la relazione con i loro genitori, il rilassamento anche in presenza di lievi disturbi, come le coliche e il raffreddore, con il massaggio infantile che una volta acquisito potrà essere molto utile nell'ambiente domestico".

Gradualmente l’offerta prenderà campo su tutto il territorio della Toscana Centro: i primi a partire al momento sono il consultorio di Scandicci (dov’è iniziato il 22 gennaio), l’ospedale di Firenze San Giovanni di Dio, l’ospedale San Jacopo di Pistoia, il Santo Stefano di Prato e il San Giuseppe di Empoli. In pratica sono gli infermieri che si sposteranno nei Consultori e, insieme alle ostetriche, accompagneranno i genitori in questo percorso.

Per informazioni i genitori posso rivolgersi al proprio consultorio di appartenenza qualora sia in attivo il percorso o agli infermieri della Tin/Neonatologia in cui sono stati ricoverati.