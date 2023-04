26.04.2023 h 13:36 commenti

Al via anche a Prato l'Accademia di Autolinee Toscane: formerà 22 nuovi autisti

Gli studenti hanno tra i 21 e i 52 anni e tra loro sono nove le donne. Attraverso un percorso gratuito, con un contratto di lavoro fin da subito, conseguiranno la patente D e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), requisiti indispensabili per poter guidare un autobus Tpl

Parte anche a Prato il progetto “Accademia”, la scuola di formazione per conducenti ideata da Autolinee Toscane. La nuova classe è composta da 22 studenti e nel giro di pochi mesi i nuovi autisti potranno passare dalla teoria alla guida e soddisfare il fabbisogno di personale viaggiante nelle varie sedi territoriali di Autolinee Toscane.

Tra di loro ci sono 13 uomini e 9 donne di età compresa tra i 21 e i 52 anni. La media di età è di 31 anni. Due ragazzi provengono da fuori Toscana, mentre gli altri studenti sono principalmente dell’area pratese (9), pistoiese (8) e fiorentina (3).

Per loro è un’opportunità formativa e lavorativa: un percorso gratuito, con un contratto di lavoro fin da subito, che porterà al conseguimento della patente D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), requisiti indispensabili per poter guidare un autobus Tpl. La classe è destinata a rinforzare il personale del Dipartimento Centro e in particolare il servizio dell’area pratese.

“Il progetto Accademia si sta rivelando vincente per aiutarci nel reclutamento di personale autista – spiega il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli - non solo perché sostiene le spese per le patenti di categoria superiore, ma anche e soprattutto perché offre un percorso formativo intensivo, qualificato, serio e affidabile”.