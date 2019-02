25.02.2019 h 12:54 commenti

Al via al Copernico "L'Agorà", quattro giorni di incontri e testimonianze

Da domani 26 febbraio nelle aule del liceo saranno ospitati forum sul cinema, la legalità, sulla scelta della facoltà universitaria, ma spazio anche alla psicologia, allo sport e alla medicina

Tutto pronto per “L’Agorà” al liceo Copernico, quattro giorni di incontri, da domani martedì 26 febbraio, organizzati dal comitato studentesco. Un programma che quest’anno spazia dal cinema, alla medicina, dall’orientamento all’università fino allo sport.

Gli studenti hanno a disposizione la possibilità di sceglie fra nove diversi interventi ciascuno di due ore, che si svolgono in contemporanea negli spazi della scuola. “Il liceo Copernico – spiega Luca Laudani rappresentante d’istituto – è l’unica realtà scolastica ad organizzare questi forum, quest’anno abbiamo aggiunto la possibilità di prenotarsi online, un modo per garantire una migliore gestione degli spazi”.

Tra i relatori anche l’ex giocatrice di calcio seri A Priscilla del Prete, il maresciallo Giuseppe Giangrande, l’imprenditore Gianmarco Piacenti impegnato nel restauro della basilica della Natività a Betlemme, mentre tra i forum proposti anche quello che insegna a scrivere un curriculum, partecipare a un colloquio di lavoro, uno sull’autostima e il benessere a scuola, in programma anche la proiezione di alcuni film, incontri sulla moda, sull’uso dei social e uno contro il femminicidio.

“Ancora una volta – ha sottolineata Nadia Andolina che insieme alla collega Alessandra Di Bella ha aiuto i ragazzi nell’organizzazione dell’Agorà – abbiamo avuto la prova che i nostri studenti, quando hanno l’opportunità di lavorare bene, riescono a realizzare ottimi progetti, sfatando quel brutto mito di una generazione che passa il tempo sul divano, e dimostrando che sono responsabili cittadini del domani”.







Edizioni locali collegate: Prato

