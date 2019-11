06.11.2019 h 11:42 commenti

Al Teatro Fabbricone debutta in prima assoluta "Il caso W"

Da domani a domenica 17 novembre lo spettacolo scritto da Rita Frongia e portato in scena da Claudio Morganti, ispirato dal caso Woyzeck

Da domani giovedì 7 a domenica 17 novembre al Teatro Fabbricone in prima assoluta debutta "Il caso W", un nuovo testo scritto da Rita Frongia e portato in scena da Claudio Morganti, coprodotto da Teatro Metastasio di Prato, Teatro Piemonte Europa TPE, Armunia-Castiglioncello, Esecutivi per lo spettacolo (20.45 feriali, 19.30 sabato, 16.30 domenica, lunedì riposo).

Con in mente il Woyzeck di Buchner (intorno a cui i due artisti gravitano ormai da molti anni), il lavoro si concentra sul processo farsa che portò alla condanna del barbiere disoccupato e senzatetto Woyzeck, decapitato nel 1824 a Lipsia per aver accoltellato la sua amante. Il lavoro mette in scena un vero e proprio processo, quello mai scritto da Buchner, ma che effettivamente si svolse portando all'esecuzione dell'imputato, e per il quale ci fu un tentativo di dibattere in aula - per la prima volta nella storia - sulla questione della capacità di intendere e di volere.

Nel racconto di Morganti/Frongia il grottesco nei tribunali è impastato con una serie di letture e approfondimenti non soltanto relativi al caso giudiziario di Johann Christian Woyzeck e ai personaggi buchneriani, ma anche ad altri fatti emblematici della storia passata e presente e a personaggi come Pierre Rivière, Schmolling, Parolisi, Pacciani, Grigoletto, Enrico IV, Eduardo, De Sica.

Convocati nel tribunale del Fabbricone e incorniciati dalle luci di Fausto Bonvini, sulla scena Isadora Angelini, Gianluca Balducci, Gaetano Colella, Massimiliano Ferrari, Rita Frongia, Claudio Morganti, Francesco Pennacchia, Luca Serrani, Gianluca Stetur e Paola Tintinelli sono i dieci attori protagonisti di un processo penale che si fa spettrale, tra i fantasmi nella testa e quelli che si staccano dalle crepe dei muri, nel farsesco tentativo di giudicare l’uomo. L’avvocato dell’omicida vorrebbe dimostrare che - in quel momento terribile - il soldato W. non era capace né di intendere né di volere e che avrebbe bisogno di cure e non di un appuntamento con la morte. L’avvocato della difesa insiste sulla normalità del Caso W. un semplice caso di omicidio dovuto al sovrappeso della passione sulla ragione.