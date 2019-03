12.03.2019 h 13:31 commenti

Al Settembre Prato è spettacolo arriva il rock dei Subsonica

L'appuntamento con la famosa band torinese è per il 2 settembre in piazza Duomo. Domani mattina partono le prevendite

Saranno i Subsonica i protagonisti del secondo concerto di Settembre Prato è spettacolo. Lo comunica la stessa organizzazione, Fonderia Cultart. L'appuntamento con la band rock elettronica torinese è per il 2 settembre in piazza Duomo. Sarà una data unica per la Toscana.

Dall'8 marzo è in rotazione radiofonica “L’incubo”, il nuovo singolo del gruppo che, come unico featuring del nuovo album “8”, uscito lo scorso ottobre per Sony Music, coinvolge il rapper torinese Willie Peyote. Il rapporto di profonda reciproca stima tra la band e Willie è stato espresso chiaramente anche sul palco durante i concerti invernali, con una intera sezione del live dedicata a questa collaborazione.

Nato a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa, il gruppo ha pubblicato 7 album in studio: “Subsonica” uscito nel 1997, “Microchip emozionale” del 1999, “Amorematico” del 2002 che conta 100.000 copie vendute, “Terrestre” del 2005, 110.000 copie vendute, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, certificato platino, “Una nave in una foresta” del 2014, certificato platino, oltre alla raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”, certificata platino.

Numerosi i premi e riconoscimenti avuti fra i quali: Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano della Musica, Italian Music Award, Premio Grinzane Cavour, TRL Award, ed una partecipazione al Festival di Sanremo.

I biglietti sono in vendita su www.ticketone.it a partire dalle 10 di domani mercoledì 13 marzo: 28 euro più diritti di prendita per la platea in piazza e 35 euro più prevendita per la tribuna.