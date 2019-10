30.10.2019 h 15:54 commenti

Al Sert di Prato in cura più di 30 ragazzini tra 12 e 18 anni per dipendenze da droga

Utilizzano soprattutto cannabis per cercare di sopportare grossi problemi. Continua ad essere diffuso l'uso dell'eroina e delle droghe sintetiche. Nel 2018 il Sert ha seguito 1.945 pazienti di cui 939 per uso di sostanze illegali.

a.a.

Nel 2017 sono stati 32 i ragazzi fra i 12 e i 18 anni seguiti dal Sert per uso di sostanze illegali, l’anno successivo 31, piccoli numeri che però preoccupanoresponsabile del servizio che è intervenuta, oggi 30 ottobre, in commissione 5 politiche giovanili: “Sempre più spesso l’uso di sostanze illegali nasconde problemi molto più gravi. Generalmente i ragazzi fanno uso di cannabis anche se è in aumento l’utilizzo di eroina. Fenomeno che non è mai scomparso”.Scindendo ulteriormente i dati, nel 2017 un ragazzo di 14 anni è stato seguito, due nel 2018, mentre il picco si registra fra i 16 e i 18 anni: 13 pazienti per il 2017 e 14 l’anno successivo.Numeri diversi per la fascia 19-25 anni dove, nel 2017, sono state seguite 157 persone contro le 207 del 2018, gli anni più critici sono quelli dei 25 anni con 39 casi nel 2017 e 29 l’anno seguente.“A Prato – continua Manfredi – si registra un lieve incremento di utenti che hanno portato al nostro servizio, lo scorso anno, 1.945 pazienti di cui 939 seguiti per uso di sostanze illegali. A questi vanno aggiunti i 225 detenuti alla Dogaia”.Per quanto riguarda le dipendenze da alcol i casi seguiti lo scorso anno sono stati 308, mentre 236 quelli legati al tabagismo.“Continuiamo nelle scuole e ovunque chiedano il nostro intervento – ha spiegato Manfredi – l’attività di prevenzione anche se ci stiamo interrogando su quale sia la formula più incisiva. Probabilmente oltre a mettere di fronte i ragazzi ai danni provocati dalle sostanze illegali, la cannabis ad esempio incide sul processo di memoria, dobbiamo anche cercare di evidenziare gli aspetti positivi di una vita sana”.