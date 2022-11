20.11.2022 h 23:06 commenti

Al Santo Stefano sarà sperimentata una nuova tecnica di diagnostica tumorale precoce

Il progetto parte grazie all’aiuto della Fondazione Pitigliani e del Kiwanis club e sarà portato avanti dalla Medicina nucleare diretta da Stelvio Sestini. Donati i primi 20mila euro

(e.b.)

Grazie all’aiuto della Fondazione Pitigliani e del Kiwanis club di Prato, la Medicina nucleare del Santo Stefano potrà avviare un’importante sperimentazione nel campo della diagnostica tumorale precoce che in Italia, al momento. sta portando avanti solo Bologna. Prato sta chiedendo i permessi necessari, prima al comitato etico e poi all’Aifa. Semplificando, si tratta di una tecnica biomolecolare innovativa con un radiofarmaco che è in grado di rilevare la presenza di fibroblasti attivati dal tumore. Si può applicare a ogni tipo di tumore e si prediligono pazienti in stadiazione. Il trattamento costa 200 euro a paziente a seduta. Poiché è una ricerca sperimentale non può essere finanziata con fondi aziendali e dunque sono fondamentali le donazioni. Grazie anche alla cena organizzata dal Kiwanis club lo scorso venerdì alle Pavoniere, la fondazione Pitigliani, da sempre vicina all’oncologia pratese, ha donato 20mila euro al primario della struttura operativa complessa di Medicina nucleare, Stelvio Sestini. Una serata a cui ha partecipato anche la direttrice del Santo Stefano, Sara Melani, i primari di neurologia e di allergologia, Pasquale Palumbo e Alessandro Farsi, in prima linea nella lotta contro il Covid, altro tema della serata.“La donazione dei beni “Cassette e Kit reagenti” e “Performance Qualification” pre composti marcati con Gallio-68 è finalizzata alla futura introduzione di una nuova tecnica diagnostica denominata Pet con il tracciante 68Ga-Fapi. - spiega Sestini - Questa tecnica permette di studiare il microambiente tumorale - che ha un ruolo centrale nella crescita e diffusione metastatica - attraverso lo studio dei fibroblasti dello stroma tumorale caratterizzati da iper-espressione della proteina Fap (Fibroblasting Activator Protein). In particolare, l’obiettivo del progetto è quello di utilizzare nell’ambito di sperimentazione clinica, questa innovativa metodica Pet nello studio dei tumori solidi ai fini di una migliore stadiazione tumorale ed inquadramento diagnostico”. Non solo diagnostica. Lo stesso radiofarmaco può anche avere un uso terapeutico: “Sulla base del risultato della Pet - prosegue Sestini - sarà possibile mettere a disposizione dei pazienti una importante arma terapeutica poiché, sostituendo il radioisotopo diagnostico 68Ga con uno terapeutico, tali forme tumorali potranno essere suscettibili di terapia radiometabolica. Tale progetto rappresenta il primo step di una progettualità di più ampio respiro rappresentata dalla “Best Practice” per la Medicina Nucleare dotata di Radiofarmacia di classe D avente come scopo finale l’impiego in ambito clinico della teranostica come strumento innovativo per una medicina personalizzata”.