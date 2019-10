30.10.2019 h 18:30 commenti

Al Santo Stefano ricostruiti orecchio e guancia distrutte da esplosione. Guarda il video dell'intervento

Il delicato intervento eseguito dai dottori Antonio Sarno e Franco Trabalzini (del Meyer) davanti alle telecamere di Toscana Tv/Notizie di Prato. A loro fianco un'equipe d'alto livello per una delle eccellenze della sanità italiana

Otto mesi fa ha perso l'orecchio e parte della guancia destra in un incidente domestico a causa dell'esplosione di una bomboletta di vernice surriscaldata da una lampada alogena troppo vicina. Oggi, 30 ottobre, un 57enne fiorentino può tornare a sentire come prima e a guardarsi allo specchio con serenità grazie a uno dei tanti interventi chirurgici innovativi del reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale Santo Stefano, un'eccellenza la cui fama va ben oltre i confini nazionali.

L'operazione di oggi che Notizie di Prato-Toscana Tv ha seguito dalla preparazione del paziente fino al termine, ha visto l'intervento congiunto di due massimi esperti del tratto testa-collo: Franco Trabalzini, otoneurochirurgo e primario all'ospedale Meyer di Firenze, e Antonio Sarno, direttore dello stesso reparto al Santo Stefano. Una collaborazione nata dall'inizio del 2019 che proseguirà per tutto il 2020 permettendo al reparto pratese di coprire il 100% delle problematiche testa-collo. A loro fianco un'equipe d'alto livello composta dall'anestesista Vito Silvestri, dal giovane otorino Mario Ciniglio che qui a Prato, assieme ad altri due colleghi, Dario Zaccari e Matteo Garotta, sta affinando la sua tecnica, da uno specializzando, da infermieri e strumentisti.

Il paziente, preferisce restare anonimo. E' sereno e prima di essere completamente addormentato aggiunge solo poche parole: "Qui sono bravi, precisi e professionali. Alla fine mi sento fortunato perché quel giorno terribile ho avuto la prontezza di girare la faccia. Altrimenti ora non potrei più neanche vedere". Era il 16 marzo scorso. L'uomo venne portato dal 118 in uno degli ospedali fiorentini. Il dottor Sarno fu chiamato d'urgenza per ricostruire subito la guancia attraverso il trapianto di tessuti prelevati dall'avambraccio dello stesso 57enne. Stabilizzata questa parte, i medici si sono poi concentrati sull'orecchio. Era completamente tappato. Si è trattato quindi di riaprire e ricostruire il condotto uditivo e di applicare un nuovo timpano.

Il dottor Trabalzini ha iniziato a operare alle 11 e ha terminato quanto di competenza circa un'ora dopo. L'eliminazione dell'occlusione non è stata affatto una passeggiata ma può dirsi provvidenziale perchè quella massa infetta era una vera e propria bomba a orologeria come ci spiega lo stesso specialista: "L'esplosione - spiega Trabalzini - ha provocato l'incarceramento di materiale infetto con paziente diabetico e quindi con un sistema immunitario inferiore alla norma. Il pus stava premendo sul pavimento della dura madre per cui poteva anche essere causa di complicanze di un certo rilievo quali meningite".



Una volta riaperto il condotto uditivo e ricostruito il timpano attraverso il tessuto preso da una fascia muscolare, il bisturi è passato al dottor Sarno che ha ricostruito il condotto uditivo e il resto dell'orecchio in meno di un'ora. "Sinergie come questa - spiega Sarno - si traducono in un valore aggiunto non da poco per l'operazione e per il paziente. E' una chirurgia di altissimo livello che si avvale anche delle migliori tecnologie di cui ringraziamento l'Asl Toscana centro. In più formiamo giovani medici per implementare il servizio e non disperdere sapere. Ne abbiamo tre selezionati tra i migliori in Italia. Vengono dal Lazio e dalla Lombardia".

L'operazione di oggi è solo una delle tante che ha reso l'equipe di Sarno famosa a livello mondiale. Basti pensare che recentemente il campione di ciclismo, Vincenzo Nibali, ha scelto il Santo Stefano per operare un suo familiare.

Le "magiche" mani del dottor Sarno riescono a ricostruire lingue e volti attaccati da tumori con la pelle dell'avambraccio, esofagi e carotidi con pezzi d'intestino, mandibole con la pelle della gamba con tanto di placca in titanio per l'impianto dei denti: "E' dal 2004 che ricostruiamo qualsiasi parte del corpo con autotrapianti. - spiega Sarno - Oltre alla semplice ricostruzione, per dare un'alta qualità della vita ai nostri pazienti, facciamo grande attenzione ai particolari. Oggi ad esempio con l'orecchio o nel caso della bocca con la ricostruzione delle arcate dentarie superiore o inferiore".



Eleonora Barbieri