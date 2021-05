17.05.2021 h 15:29 commenti

Al Santo Stefano potenziata la vaccinazione dei fragili, entra in funzione anche l'ala nord

Il richiamo per gli ultrafragili e la categoria B è stato spostato nell'ala nord finora usata per i pazienti Covid, quella sud sarà quindi destinata ai fragili su prenotazione e ai riservisti

Piccola rivoluzione all'ambulatorio vaccinale allestito al Santo Stefano. La somministrazione delle seconde dosi per gli ultrafragili e la vaccinazione della categoria B è stata spostata dall'ala sud a quella nord che è più grande e permette di arrivare a 250 persone al giorno. Fino a oggi veniva utilizzata per i pazienti Covid e per la somministrazione della terapia monocolonale. Con il progressivo arretramento dei casi, lo spazio è tornato a disposizione per potenziare la vaccinazione. Si è liberata quindi, l'ala sud che per il momento è stata riservata ai fragili su prenotazione e ai riservisti. In realtà l'opzione è già sul portale anche per chi entra per età ma i vertici Asl precisano che al momento l'uso è per i fragili. Nelle ultime ore sono apparsi anche i distretti territoriali che avevano fatto il loro debutto a febbraio con la vaccinazione Astrazeneca ma con un ritmo blando. Sarà una possibilità in più per evitare ai pratesi di emigrare nel resto della Toscana. I numeri testimoniano un sottodimensionamento delle due strutture pratesi, Pellegrinaio e Creaf, circa 2.100 dosi in tutto a pieno regime, rispetto a una popolazione provinciale di 260mila abitanti. Con il risultato che Prato va esaurita pochi minuti dopo l'apertura del portale costringendo molti cittadini a spostarsi altrove, anche ben oltre l'area metropolitana. Va anche detto che tanti non pratesi trovano posto a Prato. E' il risultato degli strani meccanismi di questo portale regionale per le prenotazioni.

Per i vertici Asl al momento non c'è bisogno del terzo hub perchè a loro avviso Prato ha già un'alta potenzialità vaccinale. Il sindaco Matteo Biffoni ritiene che sia necessario solo nel momento in cui aumenteranno le dosi perchè ad oggi nessuna delle due strutture viaggia a pieno regime e che nel caso è pronto. Ieri ad esempio, al di là della lunga coda causata dalle difficoltà burocratiche legate alla sostituzione di un tipo di vaccino con un altro che è finito ( leggi), sono state somministrate 911 dosi mentre la struttura può arrivare fino a 1080. Discorso analogo per il Creaf. Per il primo cittadino, quindi, non ha senso aprire una terza struttura se a causa della scarsità delle dosi, non si riesce a far funzionare a pieno carico le due già esistenti.

C'è poi il problema, non secondario, del personale sanitario che scarseggia. A tal proposito, dovrebbe essere molto risolutivo l'ingresso in campo dei medici di medicina generale che hanno appena terminato la somministrazione sugli over 80. L'accordo con la Regione, nell'aria da molto tempo, dovrebbe essere in dirittura d'arrivo.

(e.b.)