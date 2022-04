11.04.2022 h 14:53 commenti

Al Santo Stefano per 24 ore accesso libero senza green pass ma è solo per un disguido

Oggi nessun addetto incaricato di verificare il certificato verde o di misurare la temperatura. L'Asl: "Incomprensioni sulla riorganizzazione del servizio in questa nuova fase post emergenza"

Seppur per sole 24 ore l'accesso all'ospedale Santo Stefano è tornato al periodo pre Covid, quando si poteva entrare senza alcun controllo in entrata. Oggi, 11 aprile. non era presente nessun addetto alla verifica del green pass e della temperatura all'ingresso principale del nosocomio. Chiunque quindi poteva, entrare senza filtro. Una circostanza, questa, segnalata da alcuni lettori e verificata di persona da Notizie di Prato. Secondo quanto accertato con i vertici dell'Asl Toscana centro, questa giornata di passo "libero" è frutto di un disguido con la società di vigilanza per la riorganizzazione del servizio in questa nuova fase post emergenza. Da domani, quindi, sarà ripristinato il servizio di controllo all'ingresso del Santo Stefano.

