27.09.2018 h 15:05 commenti

Al Santo Stefano la guardia medica pediatrica: il servizio svolto dai pediatri di famiglia. Ecco come funziona

Da sabato 13 ottobre apre un apposito ambulatorio dedicato al finesettimana dove saranno trattati tutti i casi pediatrici meno gravi (codici bianchi e azzurri), alleggerendo così il pronto soccorso

Anche nei territori di Empoli e Prato, nel fine settimana, i pediatri di famiglia continueranno a visitare i loro piccoli assistiti. Lo faranno all’interno degli ospedali San Giuseppe e Santo Stefano, in ambulatori dedicati, dove le famiglie potranno quindi rivolgersi nei giorni di sabato e domenica.

Gli accordi per attivare il servizio di continuità assistenziale pediatrica – Acap (“guardia medica”), sottoscritti nei giorni scorsi con la Federazione Italiana Medici Pediatri ricalcano quelli già in essere nei territori fiorentino, dove il servizio è attivo da dieci anni, e pistoiese che compirà un anno nel prossimo gennaio. Ad Empoli il nuovo servizio Acap sarà operativo da sabato 6 ottobre e a Prato dal 13 ottobre.

“Questi accordi sono il risultato – ha detto il direttore generale Paolo Morello Marchese - di una vera collaborazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera, nell’interesse primario di organizzare un servizio che risponda in modo efficace e diretto alle richieste dei genitori”. A Prato hanno aderito, al momento, 16 pediatri su un totale di 27.

Gli ambulatori saranno dotati di farmaci, sistemi di rilevazione dei parametri vitali e spazi ludici. I percorsi, inoltre, all’interno dei presidi ospedalieri, verranno indicati da apposita segnaletica. I pediatri di famiglia durante le visite saranno supportati dagli infermieri esperti dell’area pediatrica dell’Asl.

Marco Pezzati, direttore dell’area aziendale pediatria e neonatologia, spiega che il percorso realizzato avviene sempre nell’ambito dell’emergenza-urgenza, prevede l’accesso diretto alla consulenza del pediatra di famiglia e garantisce l’eventuale livello specialistico nel reparto pediatrico di riferimento. I bambini che arrivano in pronto soccorso, dopo il triage, sono indirizzati all’ambulatorio: l’accesso riguarda prevalentemente i codici bianchi e azzurri, i casi a bassa complessità assistenziale.

All’ospedale di Prato gli accessi totali pediatrici, nel 2017, sono stati 18.139; i codici bianchi e azzurri da soli rappresentano oltre un terzo di tutti gli accessi in particolare nei fine settimana (35,8%). I codici verdi, le cosiddette urgenze differibili, rappresentano da sole oltre la metà di tutti gli accessi pediatrici (59,3%) con un picco, anche in questo caso, nel fine settimana. Per questi codici sarà possibile una rivalutazione onde poterli assegnare al percorso più appropriato per il tipo di patologia presentato.