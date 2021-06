10.06.2021 h 18:44 commenti

Al Santo Stefano inaugurato l'AllattAmi Point, uno spazio dedicato alle mamme e ai loro piccoli

E' stato allestito in ospedale vicino all’area commerciale grazie all’azienda Rifò che ha sostenuto la Fondazione Ami

E' aperto da ieri 10 giugno nello spazio commerciale dell'ospedale Santo Stefano di Prato 'AllattAmi point', a disposizione delle mamme per allattare ed accudire i loro bambini. Un gesto di attenzione, accoglienza e dignità verso le donne e i bambini, spiega l'Asl Toscana centro in una nota, che garantisce uno spazio confortevole ed intimo in uno dei momenti più belli della loro relazione, quello dell'allattamento.

AllattAmi point è aperto tutti i giorni ed è fruibile liberamente da tutte le mamme che ne hanno necessità. E' stato realizzato grazie alla donazione raccolta dalla Fondazione Ami da parte dell'azienda pratese Rifò che attraverso il progetto di impatto sociale "2lovePrato" finanzia iniziative per organizzazioni no profit che operano sul territorio.

All'apertura del punto allattamento erano presenti, tra gli altri, Daniela Matarrese, direttore sanitario dell'ospedale pratese, Claudio Sarti presidente Fondazione Ami, e Niccolò Cipriani, fondatore dell'impresa Rifò. "Abbiamo realizzato un luogo facilmente accessibile e a portata di tutti che tutela la privacy delle donne - spiega Sarti -. La struttura è composta da un box di alluminio e forex con una segnaletica e grafica accogliente, una comoda poltrona per l'allattamento ed un fasciatoio per il cambio del bambino. Nei pressi del punto allattamento ci sono anche i servizi igienici".

Per Matarrese, "l'ospedale di Prato desidera offrire maggiore accoglienza alle donne che si trovano ad allattare in luoghi pubblici attraverso l'allestimento di questo spazio confortevole appositamente dedicato. Vogliamo ed intendiamo impegnarci in maniera globale nell'accoglienza delle donne e delle famiglie che, trovandosi nella struttura, possono utilizzare un luogo appropriato ed accogliente per accudire il neonato ed il bambino: dal nutrimento, al cambio del pannolino, ad un momento di intimità con chi se ne sta prendendo cura".