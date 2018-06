07.06.2018 h 15:06 commenti

Al Santo Stefano il primo caso in Italia di paziente trattato con onde d’urto per risolvere una sindrome coronarica acuta

La tecnica è stata utilizzata dall'equipe di cardiologia su un uomo di 81 arrivato in pronto soccorso con una grave sofferenza cardiaca dovuta al restringimento delle arterie. In questo modo è stato evitato di sottoporre l'anziano ad un intervento di cardiochirurgia

E’ il primo caso in Italia, risolto con successo nel laboratorio di emodinamica della cardiologia dell’Ospedale Santo Stefano, diretto dal dottor Francesco Bellandi. Un uomo è arrivato, nella giornata di ieri 6 giugno in pronto soccorso, con sindrome coronarica acuta, una sofferenza cardiaca che è dovuta al restringimento delle arterie. Durante l’esecuzione della coronarografia, esame diagnostico che permette di visualizzare immagini dei vasi arteriosi e necessario per valutare la funzionalità del cuore, i medici hanno rilevato un importante restringimento calcifico, tantoché non era possibile espandere correttamente lo stent, il tubicino a rete metallica utilizzato per riparare le arterie.

L’equipè ha immediatamente valutato di trattare l’ostruzione coronarica applicando la tecnica con onde d’urto, erogate con un palloncino coronarico appositamente dedicato che ha permesso la frammentazione delle calcificazioni della parete dell’arteria e conseguentemente la corretta espansione dello stent. La procedura è stata eseguita con successo, ha spiegato il responsabile del laboratorio di emodinamica, dottor Mauro Maioli, e le condizioni del paziente ottantunenne sono buone, dopo l’ intervento è ritornato nel reparto di cardiologia ringraziando i medici.

“Siamo particolarmente soddisfatti, è il primo caso in Italia - ha commentato Bellandi - questa tipologia di trattamento non era mai stata effettuata dopo una recentissima applicazione di stent coronarico. Abbiamo evitato al paziente un intervento di cardiochirurgia”.