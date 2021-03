Da domani il pronto soccorso del Santo Stefano avrà nuovamente un settore Obi per l'osservazione breve dei pazienti No Covid. L'attuale infatti, compreso l'Hdu, è stato completamente convertito a Covid. I dieci letti Ob No Covid saranno ricavati nel reparto di geriatria a cui resteranno 12 posti. Ecco la soluzione dell'Asl Toscana centro per evitare che l'area di emergenza urgenza del Santo Stefano si ritrovi ingolfata come è accaduto ieri pomeriggio, 17 marzo, (l eggi) quando per riuscire a gestire in sicurezza i tanti pazienti presenti all'interno del pronto soccorso tra percorsi Covid e no Covid, si è deciso di dirottare a Careggi l'utenza 118 per 4 ore, dalle 16 alle 20.La novità è stata annunciata dalla direttrice dell'ospedale Daniela Matarrese e dal responsabile dell'Area Emergenza Urgenza dell'Asl Toscana centro, Simone Magazzini: "Questo permetterà al pronto soccorso di avere uno spazio in più per i pazienti che non hanno il Covid e hanno bisogno di essere monitorati per più tempo. Al termine sarà valutato se ricoverarli o rimandarli a casa". Spazio che è sempre esistito ma che di questi tempi è venuto a mancare perchè convertito per accogliere i no Covid.

Magazzini ci tiene a sottolineare che tecnicamente quella di ieri non è stata una chiusura perchè il pronto soccorso ha continuato a ricevere chi lo ha raggiunto senza passare dal 118 e anche le urgenze particolari: "E' stato un provvedimento limitato per alleggerire il flusso ordinario in modo da permettere ai sanitari di smaltire il carico senza rischi per i pazienti. Lavoriamo in rete ed esiste lo strumento della cross proprio evitare criticità". Al di là dei tecnicismi, quanto successo ieri evidenzia la forte pressione a cui è sottoposto il Santo Stefano in questo periodo. A differenza delle precedenti ondate in cui i flussi no Covid si sono azzerati o quasi, stavolta gli accessi no Covid sono presenti in numero consistente, cosa giudicata positivamente, ma la capacità di ricovero è ridotta poichè è stata allargata l'area di degenza Covid e la coperta, che si tiri da una parte o dall'altra, è sempre quella. Ieri, in particolare, sono arrivate al pronto soccorso una cinquantina di persone, tra Covid e no Covid, nel giro di pochissimo tempo. Alla fine ne sono state ricoverate 25 di cui 9 Covid, ma tra esami da fare, tempo di osservazione e anche attesa di un posto letto, anche in assenza di un'area Obi No Covid, si è rischiato che il pronto soccorso andasse in tilt. Da qui la decisione di non aggravare ulteriormente il carico spostando gli accessi 118 su Careggi che invece ha rifiutato l'invio di 5 pazienti Covid perchè anche questo nosocomio inizia ad essere in difficoltà su questo fronte.La dottoressa Matarrese vuole rassicurare la cittadinanza: "Ogni giorno, con tutti gli ospedali dell'area vasta, facciamo due riunioni, alle 9.30 e alle 16, per fare il punto della situazione ed evitare saturazioni che passano anche da decisioni come quella presa ieri sul pronto soccorso. A un problema puntuale rispondiamo con un'azione puntuale. Di solito riusciamo a risolvere internamente, stavolta abbiamo chiesto aiuto all'esterno. La situazione è sotto controllo e costantemente monitorata sia per il Covid che per il No Covid. Prova ne è il fatto che ancora non ho ritenuto di utilizzare la nuova ala nord per i degenti Covid. Al momento, salvo novità, abbiamo deciso di destinarla all'uso sui pazienti degli anticorpi monoclonali antiCovid Lilly (leggi). Anche la palazzina Ovest per ora resta a cure intermedie. Quando riterremo che è necessario una soluzione di lunga gettata la convertiremo a Covid. Questo ospedale è tarato per soddisfare il fabbisogno di ricovero che secondo le previsioni è di 16-18 ricoveri No Covid e di 6-7 Covid. Numeri che monitoriamo costantemente e nel caso interveniamo con soluzioni puntuali o trasformando l'ospedale, dipende se si presenta una criticità puntuale come ieri o di lungo periodo".