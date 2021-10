13.10.2021 h 11:01 commenti

Al ristorante pizzeria "Otto mesi dopo" tre eventi da 10 e lode: Oktoberfest, Sfagiolata e A tutta griglia

Il programma di ottobre del nuovo locale aperto da quattro soci sulle sponde del lago La Cannuccia a Gamberame: una struttura a 5 minuti dalla città e immersa nel verde della Val di Bisenzio

Tre appuntamenti, da qui a fine ottobre, per far conoscere e lanciare un ristorante pizzeria che si trova ad appena 5 minuti dalla città, immerso nel verde della Val di Bisenzio e sulle sponde del lago La Cannuccia di Gamberame. Il nome del locale è già un programma: "Otto mesi dopo", vale a dire il tempo che hanno impiegato a trasformare un'idea in realtà i quattro titolari, persone che, unite da una comune passione, hanno deciso di unire le forze in questo progetto.

"La conoscenza inizia ad aprile del 2019 - ricordano - quando Michele e Simona, all’interno di un associazione di volontariato, siedono allo stesso tavolo per l’organizzazione della festa della stessa. Da quella sera, a seguito della stretta collaborazione, saranno molte le occasioni di confronto che porteranno ad allargare la sinergia alle famiglie e, a dicembre, otto mesi dopo essersi conosciuti, durante un periodo di ferie condiviso a partorire l’idea di aprire un locale assieme".



Adesso per ottobre ecco il programma "Da 10 e lode": tre serate a tema dove si potrà mangiare e bere al prezzo fisso di 10 euro. Si comincia da venerdì 15 a domenica 17 ottobre quando si celebra l'Oktoberfest; si replica la settimana successiva dal 22 al 24 ottobre con la Sfagiolata, per chiudere in bellezza il 29,30 e 31 ottobre con A tutta griglia.



"Di pari passo al locale - proseguono i gestori - abbiamo rilevato e portiamo avanti il lago di pesca sportiva che, durante il lockdown, ha ben lavorato e riscosso un grande successo, anche grazie alla particolarità è alla qualità dei pesci introdotti, provenienti da una delle migliori troticolture italiane, la Puccini di Stia, con la quale abbiamo intrapreso un'importante ed esclusiva collaborazione. Nel lago è praticata e consentita la pesca sportiva kill e no-kill come da regolamento che potete trovare anche sul nostro sito e sui nostri canali social".

