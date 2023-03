27.03.2023 h 16:02 commenti

Al processo contro la Juve anche un avvocato pratese, supertifoso viola

Duccio Balestri, in qualità di legale di Siti, il Sindacato italiano per la tutela dell'investimento e del risparmio, rappresenta due degli azionisti che hanno chiesto al giudice delle udienze preliminari di costituirsi parte civile

nadia tarantino

Un tifoso della Fiorentina in trasferta a Torino per 'affrontare' la Juventus. Nel bagaglio né bandiere né sciarpe viola ma la toga insieme ad un bel po' di incartamenti perché la direzione non era, oggi, lunedì 27 marzo, l'Allianz Stadium bensì il Palazzo di giustizia. Tra la folla di avvocati riunita a Torino per l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, c'è anche il civilista Duccio Balestri, pratese, ex presidente della Camera civile. Spetta a lui assistere, in qualità di legale di Siti, il Sindacato italiano per la tutela dell'investimento e del risparmio, due dei trenta e passa azionisti che hanno chiesto al giudice delle udienze preliminari di costituirsi parte civile nel procedimento a carico della Juventus e di dodici tra ex dirigenti ed ex amministratori finiti al centro dell'inchiesta Prisma sui conti e sui bilanci della società.L'avvocato Balestri, come hanno fatto tutti i suoi colleghi, ha chiesto il riconoscimento di 'persone offese' per i suoi assistiti, titolari di pacchetti azionari della Juventus. E mentre il giudice delle udienze preliminari si è riservato (l'udienza è stata rinviata al 10 maggio), la decisione sul 'responsabile civile' è già stata presa: sia la Juventus che la società che revisionava i conti negli anni tra il 2019 e il 2021 sono state citate per l'eventuale rifusione dei danni non soltanto agli azionisti ma anche a Consob.Sono quattro le accuse per le quali la procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio: false comunicazione sociali di società quotata in borsa, ostacolo agli organi di vigilanza, false fatturazioni, manipolazione del mercato. Secondo i pm, il club avrebbe alterato i bilanci 2019, 2020 e 2021 contabilizzando plusvalenze fittizie o artefatte e operando manovre sugli stipendi. Accuse per le quali la Juventus ha già subito una penalizzazione di 15 punti nel campionato in corso.Balestri dunque è in attesa di sapere se i documenti preparati per dimostrare la legittimazione dei suoi assistiti a far parte della schiera delle parti civili, risulterà convincente agli occhi del giudice. La risposta arriverà tra un mese e mezzo quando il giudice delle udienze preliminari tornerà in aula. Fino ad allora, la Juventus, per l'avvocato pratese, tornerà ad essere solo la squadra rivale – la più rivale di tutte – della sua Fiorentina.