Al polo scolastico di via di Reggiana verranno istallate due videocamere all'inizio e alla fine della passerella con via Rimini per monitorare la sicurezza intorno alle scuole, dopo che i presidi avevano denunciato atti di bullismo e scippi. ( leggi La richiesta era partita dal presidente della Provincia Francesco Pugelli e oggi è stata approvata durante il tavolo per la sicurezza convocato in prefettura. "Dopo l'allarme lanciato dai dirigenti scolastici - ha spiegato l'assessore alla Municipale Flora leoni - abbiamo intensificato i controlli anche con pattuglie della Municipale e l'aiuto delle associazioni di volontariato. La situazione è migliorata , e ora saranno installate le due telecamere appena sarà approvato il finanziamento".