19.11.2020 h 15:50 commenti

Al polo scolastico di Reggiana attivato il drive through pediatrico, Puggelli: "Ora l'obiettivo è avere i tamponi super veloci"

E' la prima postazione in Toscana all'interno di un polo scolastico. Serve tutte le persone in età scolare con tamponi molecolari e antigenici

E' il primo drive through pediatrico inserito in un polo scolastico della Toscana quello attivato ieri, 18 novembre, dalla Misericordia di Prato in via di Reggiana, nel parcheggio davanti all'istituto Gramsci Keynes. Funziona la mattina e si occupa di effettuare i tamponi, molecolare o antigenici, a chi è in età scolare. Ovviamente vi si accede con i consueti canali, prescrizione medica e prenotazione sul portale dedicato.Per il presidente della Provincia Francesco Puggelli, che stamani ha fatto visita al personale attivo nella nuova postazione, la vera sfida da vincere è attrezzare questo drive through con tamponi super veloci con risposte in 20 minuti. Un obiettivo da raggiungere prima del ritorno alla normalità per le scuole che ora, in buona parte, seguono la didattica a distanza. Solo così il mondo della scuola si vedrebbe garantita un po' di normalità perché eventuali contagi verrebbero individuati e isolati immediatamente limitando i danni anche nelle rispettive famiglie di appartenenza.Vantaggi di cui Puggelli si sta facendo promotore da oltre un mese: "Ieri ho parlato con l'assessore regionale Simone Bezzini e il dirigente del settore Sanità, Carlo Tomassini che mi hanno garantito che presto sarà attivato anche questo servizio. - afferma Puggelli - Significherebbe molto per chi frequenta le scuole superiori quando, spero presto, torneranno le lezioni in presenza. Chi non si sente bene, in entrata o in uscita da scuola, potrà venire in via Reggiana e farsi il test rapido. Se positivo dovrà poi sottoporsi all'altro tampone per conferma, ma intanto partiremo subito a individuare i contatti recenti e a isolare la persona. E questo vale anche per i docenti e il personale Ata. Un sistema veloce che ci permetterebbe anche di alleggerire il carico di tamponi da mandare in laboratorio perché il test rapido ci permette di fare una scrematura".