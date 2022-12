19.12.2022 h 13:57 commenti

Al Politeama va in scena Felliniana, spettacolo sospeso tra danza e arti circensi

Appuntamento domani alle 21 con la produzione della compagnia Artemis Danza che porterà sul palco un affresco dell’universo onirico di Fellini

Sembrerà di stare dentro un film di Fellini invece il contesto è il teatro Politeama. Domani martedì 20 dicembre va in scena Felliniana, produzione della compagnia Artemis Danza che porterà sul palco del Politeama un affresco dell’universo onirico felliniano, al confine fra danza e arti circensi in una contaminazione di generi che abbraccia tutta la programmazione del Politeama Pratese.

Sulle note di Nino Rota, prenderanno vita le coreografie firmate da Monica Casadei ispirate al magico mondo felliniano da cui prendono spunto anche i costumi di Daniela Usai. Intrecciando danza ed elementi del circo contemporaneo come trampoli e giocoleria, un gruppo di performer in scena evocherà sogni e mondi reali impressi nelle pellicole più note del maestro riminese. In questa creazione di Monica Casadei pensata per il centenario della nascita di Federico Fellini, i corpi attraversano la danza e il circo contemporaneo, il sogno e il mondo reale, accompagnati dalle musiche indimenticabili composte da Nino Rota. Coreografie euforiche e frizzanti animano questo spettacolo rendendolo un manifesto poetico che omaggia la storia del cinema italiano. Dalle scene iniziali con la nebbia romagnola di “Amarcord” da dove affiorano i contorni dei personaggi, tutto prende vita: dal valzer di Ginger e Fred alle figure e ai numeri del circo, dal paparazzo sui trampoli che insegue con il suo obiettivo la “Dolce vita” romana, alla sua trasformazione nel giocoliere girovago Zampanò di Gelsomina. "Felliniana – spiega la coreografa Monica Casadei – si articola attorno alla meravigliosa kermesse di 8 e ½ e vive delle gioie e delle speranze dei clown, delle confidenze della Gradisca, delle voci e dei dialoghi tratti dai film, del profumo della dolce vita, dei mille colori del circo e della potenza poetica di Nino Rota. Un respiro felliniano ha avvolto il concepimento della creazione che parte con un inizio rarefatto, intimista, filosofico, si dirige nel realismo surreale della Romagna di Amarcord per poi scivolare calorosamente nel mondo magico, folle ed estremo del circo. Un popolo danzante, un grande teatro dell’illusione umano, poetico ed ironico".

In occasione di Felliniana è prevista una promozione danza speciale a 10 euro (solo per biglietti acquistati alla biglietteria al teatro).