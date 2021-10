15.10.2021 h 13:40 commenti

Al Politeama torna la musica della Camerata, al via la stagione concertistica

Inizia il 21 ottobre con un'anteprima che prevede anche la Canzona di ringraziamento di Beethoven. In cartellone da ottobre a maggio anche cinque concerti per pianoforte e orchestra interpretati da Pietro De Maria e Jonathan Webb, Ultimo appuntamento i Campi Elisi di Orfeo, un inno alla musica e alla vita

L'assordante silenzio imposto alla musica dalla pandemia è finito anche per la Camerata Strumentale città di Prato che torna a esibirsi dal vivo al Politeama, dove fino a gennaio però, non è previsto il rientro in sala a pieno regime.La stagione inizia il 21 ottobre con un'anteprima dedicata alla Canzona di ringraziamento dal Quartetto in la minore op. 132 di Beethoven, Britten: Variazioni su un tema di Frank Bridge op. 10 Vasks: Distant Light, Concerto per violino e orchestra d’archi a dirigere il maestro Hugo Ticciati .La stagione riprende esattamente da dove è stata interrotta lo scorso anno, e questa volta con una maggiore determinazione a mantenere lo sguardo puntato sul futuro “ Abbiamo alle spalle sofferenze e disagi, lutti e insicurezza, immersi nel lungo silenzio della musica – spiega il direttore artistico Alberto Batisti - Ora dobbiamo guardare avanti per uscire dalle caligini dell’Erebo e riappropriarsi, con tutta la cautela ancora necessaria, delle nostre vite, della nostra socialità, della nostra musica.Volgiamo lo sguardo avanti con caparbia determinazione, provando a intonare la nostra Canzona di ringraziamento, quel balsamo beethoveniano che ci fu negato lo scorso novembre. Mettiamo fra parentesi quel tempo sospeso e ricominciamo laddove c'eravamo fermati”Un cartellone che terminerà a maggio e inizia con cinque Concerti di Beethoven per pianoforte e orchestra interpretati da Pietro De Maria e Jonathan Webb e ancora musica di Bach, Mendelssohn, Čajkovskij Prokof’ev, Sibelius, Richard Strauss, per terminare con i Campi Elisi di Orfeo, un inno alla musica e alla vita.Come sempre prima di ogni concerto, il programma è pubblicato sul sito della Camerata, alle 18.45, torna al Teatro Politeama, il tradizionale appuntamento ad ingresso libero con l'incontro introduttivo al concerto tenuto dal Direttore artistico Alberto Batisti.Riprendono i concerti, ma anche le attività con le scuole con la possibilità per le scolaresche di assistere alle prove o agli stessi concerti con un abbonamento speciale. “Continua il percorso di educazione musicale verso i giovani – ha sottolineato Batisti – che quest'anno si arricchise della collaborazione con l'università Pin di Prato con le lezioni tenuto dal professor Marco Mangani”.