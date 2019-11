27.11.2019 h 10:31 commenti

Al Politeama la grande opera con la "Turandot" nell'allestimento di Pratolirica

La messa in scena per domenica pomeriggio in uno degli appuntamenti ormai tradizionali del periodo prenatalizio. Tra gli interpreti anche molti artisti cinesi che affiancano i protagonisti Simona Cianchi e Francesco Fortes

L’opera è prodotta da Pratolirica con il coinvolgimento della Scuola Verdi, scene, costumi e regia (Leonardo Sarperi), nella formula che ormai da anni riscuote successo: integralmente rappresentata, ma accompagnata al pianoforte dal maestro Nicola Mottaran, che avrà come sostegno indispensabile la presenza di Mayumi Kuroki che dirigerà il Coro di Pratolirica, compagine che nell’opera di Puccini funge quasi da protagonista. Turandot è Maria Simona Cianchi mentre il “Principe ignoto” è Francesco Fortes. Molte le presenze orientali che Pratolirica ha voluto integrare in questa produzione: tra gli interpreti citiamo Lou Yu nel ruolo di Liù e Luca Kwangsik Park il vecchio Timur e Jahehong Jung la maschera Ping. Ci sono i ragazzi voci bianche del coro (diretto da Federica Baldi dell’istituto Iva Pacetti); performance degli atleti del Centro Studi Wushu italiano, l’associazione buddista pratese in Italia. Gli strumentisti che si integrano con il pianoforte vengono dalla Scuola Verdi e dal Settimino Mascagni di Prato diretto dal m° Roberto Bonvissuto. Importante la funzione delle percussioni (Marcello Nesi e Fabio Rogai). L’appuntamento di Pratolirica con Turandot si combina con il rinvenimento dei costumi originali di scena della Principessa Turandot, appartenuti alla grande interprete pratese Iva Pacetti, costume di scena ora del Museo del Tessuto e in fase di restauro ( grazie ad una operazione di crowdfunding) per una mostra programmata dal 4 aprile. “Turandot” di Puccini al Politeama Pratese domenica 1 dicembre alle 16 (un’ora prima, alle 15 nel Ridotto del teatro,il critico musicale Goffredo Gori si incontrerà col pubblico: “TU(randot), che di gel sei cinta”).

Edizioni locali collegate: Prato

