Al Politeama "Il marito invisibile" commedia sulle relazioni sociali

Sabato 28 e domenica 29 gennaio Maria Amelia Monti e Marina Massironi sono due amiche cinquantenni. Recitano in una messinscena innovativa che le vede sul palco senza mai guardarsi

Al Politeama sabato 28 e domenica 29 è di scena Il marito invisibile, commedia di Edoardo Erba sulle relazioni sociali, i rapporti virtuali, la distanza tra le persone con Maria Amelia Monti e Marina Massironi che, per la prima volta, si trovano a recitare insieme nei panni di due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, in una messinscena innovativa che le vede sul palco senza mai guardarsi. Sono avvolte da uno sfondo completamente blu e in alto campeggiano due grandi schermi con le loro case sullo sfondo, a sottolineare il livello di relazioni umane ai giorni nostri in cui il confine fra virtuale e reale spesso è labile.

Una commedia molto contemporanea, una produzione Ipocriti Melina Balsamo nata durante il periodo del lockdown e firmata da un drammaturgo di successo come Edoardo Erba che ci invita a per riflettere con il sorriso sulle nostre relazioni umane e sociali, utilizzando il linguaggio innovativo della videocall, croce e delizia nel periodo del lockdown. La trama ruota infatti intorno allo strumento tecnologico della videochat che permette alle due amiche di rivedersi dopo tanto tempo. I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché l’annuncio a sorpresa: il matrimonio di Lorella. C’è solo un piccolo mistero da risolvere: il novello sposo ha una particolarità, è… invisibile. Mano tesa dall’amica Fiamma, che teme come l’isolamento abbia prodotto danni irreparabili nella mente dell’amica. Ma finirà con il fare i conti con la fatale, sconcertante, attrazione di noi tutti per l’invisibilità.