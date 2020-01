16.01.2020 h 15:52 commenti

Al Politeama è di scena l'inclusione con lo spettacolo "Talenti per Prama"

Sul palco anche Amara e tanti atleti disabili che porteranno la loro testimonianza. Il ricavato della serata, organizzata dall'associazione Sport per Prato, sarà devoluto al progetto Prama per il centro inclusivo di via S.Orsola

Nuovo appuntamento con la beneficenza al Politeama, sabato 18 gennaio è di scena "Talenti per Prama. Lo sport per Prato" organizzato dall'associazione Sport per Prato. Il ricavato sarà devoluto al progetto di Prama del centro ludico motorio inclusivo sostenuto da Ami nella palazzina Avis di via S.Orsola.

Sul palco alle 21 oltre alla cantante pratese Amara anche Bianca&Bianca, Quei bravi ragazzi , i gemelli Siamesi mentre tra gli sportivi hanno confermato la loro presenza Christian Giagnoni, Daniele Cassiani Lorenzo Sestini e Alice Masciello che insieme a Marco Galli si esibirà in una performance di danza insieme al coro di voci bianche Primo raggio di sole. Alla serata parteciperanno anche Claudio Alunno del progetto “A ruota Libera” e Ilaria Calandra del Centro Riabilitazione Equestre La Querce.

Tema della serata l'inclusione, partendo dalla testimonianza di alcuni atleti disabili.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus