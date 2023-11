29.11.2023 h 15:57 commenti

Al Politeama brividi e suspense con Vanessa Gravina e Giulio Corso

Testimoni d'accusa, il giallo perfetto è servito nel primo weekend di dicembre. Un cast d’eccezione per il dramma giudiziario di Agatha Christie. Sul palco anche un gruppo di sei giurati scelti tra il pubblico

Da Rai Uno al palcoscenico, lasciando i panni della contessa Adelaide nella fiction “Il paradiso delle signore” per indossare quelli dell’austera Romaine Heilger in Testimone d’accusa, sabato 2 e domenica 3 dicembre (alle 21 e alle 16) al Politeama Pratese: Vanessa Gravina è fra i protagonisti della pièce scritta da Agatha Christie e resa famosa dal film di Billy Wilder con Charles Laughton, Tyrone Power e Marlene Dietrich, qui nella traduzione di Edoardo Erba, per la regia di Geppy Gleijeses. Con l’attrice, in scena, Giulio Corso e Paolo Triestino. Si riannoda il legame fra teatro, cinema e letteratura lungo un filone che attraversa tutta la programmazione del Politeama: Testimone d’accusa, un intramontabile classico della “regina” del giallo, fu portato per la prima volta a teatro dalla stessa autrice nel 1953 mentre è del 1957 la pellicola di Billy Wilder che valse sei candidature all’Oscar. Lo spettacolo riscosse ampio successo non solo in Inghilterra ma anche in America. Per la prima volta in Italia la rivisitazione teatrale di questo magistrale dramma giudiziario porta la firma di Gitiesse Artisti Riuniti e Teatro Stabile del Veneto: la nuova produzione approderà al Politeama con un grande allestimento, accuratissimo nel rendere in scena le procedure e il gergo avvocatizio, caratterizzato da un finale con “doppio colpo di scena”. La trama ruota intorno al personaggio di Leonard Vole, interpretato dal giovane e talentuoso Giulio Corso, accusato per l’omicidio di una ricca vedova: a complicare la sua situazione l’affascinante moglie Romaine Heilger (Vanessa Gravina) che rifiuta di testimoniare in sua difesa. L’imputato si rivolge a un importante legale di Londra, sir Wilfrid Robarts, con il volto di Paolo Triestino, attore di lunga carriera teatrale e cinematografica legata anche a quella di Carlo Verdone con cui ha più volte recitato. Il processo verte dunque su caso di adulterio, ma i contrasti fra un’udienza e l’altra creano un ritmo sostenuto fino a un clamoroso colpo di scena finale, in un perfetto meccanismo ad orologeria alimentato da un gioco di attese, inganni ed equivoci. La regia è affidata alla mano esperta di Geppy Gleijeses che ha firmato brillanti spettacoli come Arsenico e vecchi merletti (andato in scena al Politeama nel 2021) e Sorelle Materassi. Oltre alla compagnia di otto attori, sul palco del Politeama salirà anche un gruppo di sei giurati scelti tra il pubblico prima dello spettacolo.

«Il gioco non verte tanto sulla psicologia dei personaggi (ci aggiriamo tra simulatori occulti, assassini, grandi avvocati) quanto sulla perfezione del meccanismo – si legge fra le note di regia - È infernale questo meccanismo, con un colpo di scena dopo l’altro, in un crescendo raveliano, una battuta dopo l’altra. E la costruzione “giudiziaria”? Impressionante per precisione e verità, come se l’avesse scritta il più grande giudice inglese del secolo scorso». Effetto suspense assicurato!

In occasione di Testimone d’accusa, a partire dalle 20 sarà servito un aperitivo con formula cena ai tavolini del Politeama Bar

Per lo spettacolo il costo del biglietto varia da 25 a 35 euro, ridotto 15 per under 25, riduzione del 10 per cento per soci Coop. È possibile acquistare i biglietti anche attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

