Al Politeama e alla Sala Banti annullato lo spettacolo di Daniela Morozzi in programma il 12 e il 14 gennaio

A causa di motivi di salute, salta la data di "Da consumarsi preferibilmente in equilibrio". Il teatro pratese fa sapere che lo spettacolo sarà proposto appena possibile, mentre a Montemurlo la nuova data c'è già: 21 aprile

Al Politeama pratese annullato lo spettacolo "Da consumarsi preferibilmente in equilibrio" di Daniela Morozzi, prodotto dalla compagnia "Lo stanzone delle apparizioni". L'appuntamento, previsto mercoledì 12 gennaio, alle 21, nell'ambito della rassegna Toscanacc*, è stato cancellato per motivi di salute. "Appena possibile - si legge in un comunicato diffuso dal teatro - sarà riprogrammata una nuova data". Gli abbonati e coloro che avevano già acquistato il biglietto possono rivolgersi alla biglietteria del teatro, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Lo stesso spettacolo era in programma il 14 gennaio alla Sala Banti a Montemurlo e anche in questo caso è stato rinviato. La data del nuovo appuntamento è però già stata fissata: 21 aprile, ore 21.15.









