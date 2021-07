"Un evento con un significato che va ben oltre lo sport - ha dichiarato l'assessore Luca Vannucci -. Dopo i momenti terribili che abbiamo vissuto riprendere le attività sociali e anche sportive è una vittoria che ci fa capire quanto ciò che davamo per scontato in realtà non lo fosse. Da parte dell'amministrazione non può che esserci un grande ringraziamento per gli organizzatori e per chi si mette in gioco credendoci sempre".

Il torneo si svolgerà da martedì 20 a venerdì 23 luglio nel playground Federico “Yoghi” Giuntoni del Serraglio dalle 18.30 in poi. Martedì ci sarà la partita tra le formazioni giovanili di Prato e Fucecchio e a seguire un triangolare femminile nel cui intervallo ci sarà l'occasione per salutare e conoscere molte atlete pratesi di tanti sport invitate ad essere presenti alla serata.

Mercoledì alle 18,30 saranno i giovani dei 4 rioni a sfidarsi e poi andranno in scena le due semifinali. La prima vedrà contrapposti i campioni in carica degli azzurri contro i verdi e a seguire i gialli contro i rossi.

Giovedì alle 20 le finali per il terzo e quarto posto e poi la finalissima. Venerdì 23 infine alle 20.30 la gara che vedrà sfidarsi la nazionale italiana over 55 e la rappresentativa dello Street Basket Prato.

In aggiunta al programma del "Torneo dei Rioni" domenica 18 e lunedì 19 luglio è in programma al Serraglio una tappa ufficiale della Federazione italiana pallacanestro del 3 vs 3, da quest'anno disciplina olimpica.

"Anche se per forza di cosa ridimensionato ormai questo Torneo può essere considerato un classico degli appuntamenti sportivi pratesi - ha dichiarato Marco Scarselli presidente Street Basket Prato - e ringrazio tutti per essersi impegnati al massimo nell'organizzazione con la speranza di poter tornare ad organizzare un evento in grande in piazza Duomo come avvenuto nell'ultima edizione disputata".