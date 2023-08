29.08.2023 h 17:05 commenti

Al Pin parte la sperimentazione per il servizio di mensa Locker food

In questi giorni CriFood sta montando gli armadietti in cui verranno depositati i pasti ordinati tramite app. Una scelta nata per supplire la mancanza di una mensa interna

Il Pin sperimenta, a partire dalla metà di settembre, il servizio di Locker food, 36 "armadi" frigorifero dove verranno depositati i pasti, ordinati tramite una specifica App. In questi giorni vengono montati al primo piano, vicino alla sala lettura che dalle 12,30 alle 14,30 sarà trasformata in mensa per permettere a chi lo desidera di consumare il pranzo all'interno dell'Università, chi vorrà comunque potrà utilizzare anche gli spazi all'aperto. Una sperimentazione che è nata proprio per la mancanza di una mensa, mai riaperta dopo il Covid e sostituita con una convenzione presso il bar Buonamici, che resterà in essere per tutto il prossimo anno accademico. A gestire il servizio CirFood che ha anche progettato un'applicazione con cui gli studenti potranno non solo ordinare, ma anche pagare nel rispetto delle tariffe previste da UniFi in funzione dell' Isee. Per insegnare ai ragazzi come utilizzare i Locker food , il pasto è disponibile dalle 11, e per promuoverlo a partire dal mese di ottobre saranno presenti dei facilitatori.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus