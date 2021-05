14.05.2021 h 13:48 commenti

Al Pecci si torna a parlare di ecosostenibilità con la mostra "Cambio"

Dal 15 maggio al 24 ottobre il duo di designer Formafantsama propone video, interviste, dati scientifici e meditazioni filosofiche sull'industria del legno. In estate una performance legata all' ambiente e presto la "Colonna spezzata" sarà parte integrante del progetto Urban Jungle

Al museo Pecci si torna a parlare di ambiente e di alberi. "Cambio" del duo di designer Formafantasma ( Simone Farresin e Andrea Trimarchi) è una mostra multidisciplinare che parte da una ricerca sul territorio legata all' industria del legno: dati, interviste, installazioni e video sono visitabili dal 15 maggio al 24 ottobre. Affiancata all' esposizione un sito internet, un catalogo, ma anche la pubblicazione della versione italiana del libro "Cambio" edito da Koening Books della mostra che si è tenuta alla Serpentine Gallery l'anno scorso, con l'aggiunta di un capitolo dedicato alla Toscana.

" E' un'esplorazione sull'industria del legno - ha spiegato Farresin - partendo da un contributo di scienziati, architetti e filosofi per spiegare come ci siano tanti materiali ecosostenibili, ciascuno con la propria dignità, ma è in mano al progettista riuscire a fare un lavoro veramente sostenibile partendo anche dalla fase dell' estrazione e della lavorazione."

Il Pecci dal 2019 ha iniziato un percorso incentrato sull' ambiente e in particolare sugli alberi con il progetto Verde Prato sul piano operativo dell' amministrazione comunale e in particolare sul progetto Urban Jungle, e dopo Cambio ci sono altri progetti

"Stiamo lavorando con Virgilio Sieni a un percorso insieme alla cittadinanza - ha spiegato la direttrice Cristiana Perella - per indagare sull' atlante dei gesti che ogni giorno compiamo nei confronto della natura. Il lavoro terminerà quest'estate con una performance proprio qui al Pecci"

Del resto lo stesso Pecci sarà un presidio dell' Urban Jungle, il progetto dell' amministrazione comunale per la forestazione urbana che in questo caso si coniuga con l'abbattimento, tramite le piante, dell' inquinamento da traffico in viale della Repubblica

"Una parte del progetto - ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni- interesserà la colonna spezzata, questo è solo un tassello di un percorso più vasto che è iniziato con l'incontro nell'anfiteatro insieme a Boeri e Mancuso. La mostra parla delle nostre aspirazioni, ma anche degli interventi che stiamo portando avanti".

"Cambio" si compone di quattro sezioni: Sul passare del tempo, Autopsia del legno, Cambio e Sulla governance della foresta . L'apertura è dal mercoledì al giovedì dalle 12 alle 20 sabato e domenica dalle 11 alle 20 con prenotazione obbligatoria.