Al Pecci i nudi di Ren Hang, artista contemporaneo cinese

Considerato nella madre patria come artista sovversivo ha ritratto i corpi di giovani sui tetti dei grattaceli di Pechino, in mezzo alla natura o in stanze spoglie. Esposte anche alcune delle sue poesie. Al via anche la programmazione estiva con spettacoli e cinema all'aperto

Novanta scatti di nudi firmati da Ren Hang saranno i protagonisti della nuova mostra inaugurata oggi 4 giugno al Museo Pecci e visitabile fino al 23 agosto.

“L’emergenza sanitaria – spiega la direttrice e curatrice delal mostra Cristiana Perrella - ha rimandato il grande progetto dedicato agli astisti cinesi che avevamo pensato per il 2020, ma abbiamo voluto lo stesso dedicare un focus a Hang, manca soltanto una sezione dedicata alla madre rimasta bloccata in Cina. Nel percorso anche alcune sue poesie e alcuni libri fotografici”.

La produzione di Ren Hang, morto suicida nel 2017, si concentra tra il 2009 e il 2017 soprattutto per la sua ricerca su corpo, identità, sessualità e il rapporto uomo-natura, che ha per protagonista la gioventù cinese. “Hang non ha mai voluto essere considerato un aristica politico – spiega Perrella – anche se la sua arte nella madre patria era considerata sovversiva. Ha sempre voluto, tranne rare eccezioni, realizzare i suoi scatti in Cina con modelli e modelli scelti fra amici e compagni”.

La fotografia è caratterizzata da colori neutri, soprattutto il bianco dei corpi, a contrasto con il il rosso dei particolari che nelle foto esposte al Pecci si ritrova nel colore delle lebbra e nello smalto con cui sono colorate le unghie. La mostra presenta corpi nudi ritratti sui tetti dei grattacieli di Pechino, in una foresta di alberi ad alto fusto, in uno stagno con fiori di loto, in una vasca da bagno tra pesci rossi che nuotano oppure in una stanza spoglia, i volti impassibili, i corpi piegati in pose innaturali. Cigni, pavoni, serpenti, ciliegie, mele, fiori e piante sono utilizzati come oggetti di scena.

Nato nel 1987 a Chang Chun, nella provincia di Jilin, soprannominato la "Detroit della Cina", Ren Hang ha studiato comunicazione all’università di Pechino, interrompendo i suoi studi per iniziare, da autodidatta, la carriera di fotografo, primo soggetto il suo coinquilino. Con fotocamere digitali a basso costo e un uso crudo del flash, ha messo a punto uno stile che lo ha reso riconoscibile e gli ha permesso di affermarsi fuori dal suo Paese, diventando un autore di culto.

Mentre riprende l’attività espositiva a fine maggio è stato approvato il bilancio 2019. “E’ stato chiuso con un leggero attivo – ha spiegato il presidente Lorenzo Bini Smaghi - quello di previsione del 2020 dovrà fare i conti con la chiusura delle attività per tre mesi, ma speriamo di recuperare. Intanto abbiamo dato la disponibilità per utilizzare gli spazi del museo con attività didattiche e sono stati messi a disposizione dei nostri partner per attività culturali. Stiamo pensando anche alle attività estive a partire dal cinema sotto le stelle e i concerti”.



