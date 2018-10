17.10.2018 h 14:18 commenti

Al Pecci formazione per i docenti di sostegno e un incontro tra famiglie di alunni disabili e aziende

Il convegno, organizzato per il 22 ottobre, prevede anche l'orientamento dopo le scuole dell'obbligo con i professori delle superiori

Sono cento i ragazzi disabili che ogni anno si diplomano nelle scuole medie superiori pratesi, mentre gli alunni certificati in tutto il percorso scolastico raggiungo i mille, di cui trecento con gravi patologie. Proprio loro saranno al centro del convegno Il volto della scuola inclusiva, organizzato per il 22 ottobre al Museo Pecci dall’ufficio regionale e provinciale scolastico con il patrocinio e il sostegno del Comune.

“Abbiamo organizzato per il secondo anno consecutivo questo convegno – ha spiegato l’assessore alla scuola Maria Grazia Ciambellotti – per dare anche una formazione agli insegnanti di sostegno, che spesso accettano il ruolo senza una dovuta formazione. Il nostro intento è di sperimentare cercando di portare la nostra esperienza”.

Tra i relatori anche Dario Ianes e Andrea Canecvaro luminari di pedagogia, nomi importanti che hanno portato alla chiusura anticipata delle iscrizioni. Nel pomeriggio, invece, spazio alle famiglie e ai ragazzi con un doppio appuntamento: l’orientamento alla scuola superiore e quello al lavoro dopo il diploma. “Abbiamo iniziato una sperimentazione – spiega Maria de Simone responsabile ufficio scolastico provinciale – per cui dalla prima classe delle superiori i professori compilano un diario con attitudini dei ragazzi, in modo poi da orientarli verso un futuro lavorativo. Ora stiamo cercando di estenderlo anche alle scuole dell’obbligo per aiutare ragazzi e famiglie a scegliere il giusto percorso formativo”.

Oltre all’ incontro con i docenti è previsto anche quello con le aziende per cercare di capire le esigenze di domanda e offerta. “Non si tratta di un colloquio di lavoro - ha specificato Romano Mati di Confartigianato - ma di un incontro con 18 aziende di vari settore che comunque non hanno l’obbligo di assumere persone diversamente abili”.



Edizioni locali collegate: Prato

