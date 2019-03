08.03.2019 h 16:27 commenti

Al Parco Prato una panchina rossa simbolo del contrasto alla violenza contro le donne

E' stata installata grazie alla sezione soci Coop di Prato e riporta una targa con il numero telefonico del centro antiviolenza del territorio

Una panchina rossa, preziosa ed utile. È quella che è stata inaugurata questa mattina presso la piazza centrale del Parco Prato in via delle Pleiadi, alla presenza delle istituzioni. Voluta ed installata dalla sezione soci Coop di Prato, in collaborazione con il Coordinamento Donne Cgil e Spi Cgil ed il Centro Antiviolenza La Nara, la panchina rossa è simbolo del contrasto alla violenza contro le donne ed è la prima nel Comune di Prato.

Oltre al valore simbolico, la panchina riporta una targa con il numero telefonico del centro antiviolenza del territorio, dando così una informazione utile ed immediatamente utilizzabile da chi dovesse trovarsi in situazione di necessità, e una frase che invita a riflettere: “La violenza contro le donne è una sconfitta per l’umanità”.

“Abbiamo ritenuto che fosse estremamente importante, in un luogo frequentato quotidianamente da tante persone, richiamare l’attenzione, proprio il giorno in cui si “festeggiano le donne”, su un dramma che ha numeri spaventosi e rispetto al quale crediamo che nessuno possa voltarsi dall’altra parte, neppure quando va a fare la spesa” affermano dalla sezione soci di Prato.