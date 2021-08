07.08.2021 h 14:01 commenti

Al parco delle Cascine il primo totem informativo della Via Medicea

Il totem racconta la storia del patrimonio artistico e culturale del territorio. Il progetto di segnaletica stradale è promosso con la collaborazione di Legambiente

È stato collocato ieri, venerdì 6 agosto, all'ingresso principale del Parco delle Cascine, il totem a due facce che segnala l'inizio della Via Medicea. Si tratta della prima azione prevista nell'ambito del progetto di realizzazione della segnaletica della Via, promosso dal Comune di Prato come ente capofila, che in collaborazione con Legambiente ha già effettuato la mappatura della segnaletica necessaria al cammino. Il pannello informativo installato indica da un lato una breve descrizione della Via Medicea, con una mappa stilizzata dei luoghi che si possono visitare (ad esempio le Ville medicee patrimonio dell'Unesco) e con le accortezze da seguire per un trekking sicuro, e dall'altro lato una breve descrizione del Parco delle Cascine. A fine agosto sarà collocato un secondo totem nell'altro ingresso del Parco delle Cascine e sono già a disposizione di tutti Comuni coinvolti nel progetto i pannelli informativi da collocare all'interno del proprio territorio; si tratta dei Comuni di Poggio a Caiano, Carmignano, Artimino, Vinci, Quarrata, Cerreto Guidi, Fucecchio e Montelupo Fiorentino. "Come Comune capofila del tavolo della Via Medicea vogliamo investire concretamente su questo cammino che collega Prato con Fucecchio - dichiara l'assessore al Turismo Gabriele Bosi -. Siamo convinti che la Via Medicea rappresenti una vera e propria risorsa per il nostro territorio, specialmente in un momento in cui tante persone sono interessate a vivere una forma di turismo lento, sicuro e sostenibile, in grado di coniugare la straordinaria offerta storica, artistica, enogastronomica e naturalistica propria dei nostri Comuni. Per questo motivo abbiamo deciso di investire su una segnaletica che permetta a tutti di usufruire nel modo più comodo e completo possibile della bellezza della Via Medicea. Abbiamo infatti previsto diverse tipologie di intervento, - continua Bosi - realizzeremo una segnaletica stradale utile per condurre ai vari punti di accesso alla Via Medicea, una segnaletica sul cammino necessaria per orientarsi sui sentieri e una segnaletica di tipo informativo che sarà collocata vicino ai centri attraversati dalla Via Medicea, come quella già presente al Parco delle Cascine. L'ambito turistico pratese, - conclude l'assessore Bosi -, sta diventando un vero e proprio crocevia di cammini importanti: oltre alla Via Medicea, penso alla Via della Lana e della Seta e al cammino di S. Jacopo. E' una caratteristica del nostro territorio su cui vogliamo continuare a investire con convinzione".

