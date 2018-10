23.10.2018 h 16:54 commenti

Al Palazzo di giustizia una mostra fotografica per raccontare gli omicidi di mafia ai giovani

Dal 25 ottobre al 10 novembre la mostra "Gli invisibili ammazzati dalla mafia e dall'indifferenza" della fotografa palermitana Lavinia Caminiti. In programma anche incontri con le scuole per sensibilizzare le giovani generazioni a fatti che hanno inciso sulla storia del Paese

“Gli invisibili ammazzati dalla mafia e dall'indifferenza” è il titolo della mostra della fotografa palermitana Lavinia Caminiti che il Palazzo di giustizia di Prato ospiterà dal 25 ottobre al 10 novembre. L'iniziativa, promossa dall'Associazione nazionale magistrati e dall'Ordine degli avvocati, è principalmente destinata alle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni su fatti che hanno inciso profondamente sulla storia del Paese. Un modo efficace l'immagine per parlare di mafia ai giovani che ancora non erano nati o erano molto piccoli quando i sicari e le autobombe uccidevano.

La mostra sarà inaugurata con una mattina di lavori il 25 ottobre. Alle 9.30 l'intervento del presidente della sottosezione dell'Anm di Prato Lorenzo Gestri; a seguire il presidente del tribunale Giuseppe Gratteri, il procuratore Giuseppe Nicolosi, il sindaco Matteo Biffoni, l'assessore alla Cultura Simone Mangani, il prefetto Rosalba Scialla, il presidente dell'Ordine degli avvocati Lamberto Galletti, il rappresentante dell'ufficio scolastico regionale Mirko Fleres. A chiudere sarà Livia Caminiti che spiegherà il perché della mostra fotografica e le finalità. L'evento di chiusura è in programma il 10 novembre, a partire dalle 9.30. Relatori il presidente della Giunta distrettuale toscana dell'Anm Eligio Paolini, il presidente e il procuratore generale presso la Corte d'Appello Margherita Cassano e Marcello Viola, il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, il presidente del tribunale di Prato Francesco Gratteri, il procuratore aggiunto di Firenze Luca Tescaroli, il consigliere segretario e il presidente del Consiglio nazionale forense Rosa Capria e Andrea Mascherin, il presidente della Fondazione Antonino Caponnetto Salvatore Calleri. Saranno presenti anche Graziella Accetta e Antonio Domino, genitori di Claudio, vittima undicenne di un omicidio la cui messa in atto è da ricondurre molto probabilmente a Cosa nostra, e Massimo Sole, fratello di Gian Matteo, rapito e ucciso nel 1995 perché sua sorella era ignara fidanzata di un boss e le cosche credevano che fosse a conoscenza di informazioni riservate.

Il 29, 30 e 31 ottobre e il 6, 7 e 8 novembre sono previsti incontri tematici con le scuole.



