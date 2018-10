26.10.2018 h 09:03 commenti

Al palazzetto la carica pacifica dei 400 baby judoka per il Trofeo Giovani Samurai

Domenica è in programma a Prato la terza prova della manifestazione non agonistica organizzata dalla Federazione

Una giornata all’insegna dello sport. Domenica prossima 28 ottobre il PalaKobilica di Prato ospita la terza prova del Trofeo Giovani Samurai Toscani, al quale è prevista una partecipazione di circa 400 bambini per una gara non agonistica. Il via alle 10 del mattino per un impegno che si protrarrà fino a tardo pomeriggio.

“Siamo sempre soddisfatti quando come federazione - dice il vicepresidente di Fijlkam Toscana, Alessandro Geri - riusciamo a creare simili occasioni per la promozione del nostro sport sul territorio. Si tratta di momenti importanti non solo sotto il profilo sportivo ma anche formativo e sociale”.



