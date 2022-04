01.04.2022 h 15:54 commenti

Al palazzetto Estra Forum Pala Kobilica si torna a ballare con il Trofeo città di Prato

Domenica Nuova Eta Beta in collaborazione con il Comune ha organizzato una manifestazione non competitiva con danze artistiche, accademiche, coreografiche, i balli di coppia, quindi le danze caraibiche, il liscio, il ballo da sala e i balli latino-americani

Dopo il duro contraccolpo subito dallo sport durante l'emergenza sanitaria, il mondo della danza sportiva dà un forte segnale di ripartenza. Oltre 320 iscritti, di ogni fascia d'età e provenienti da diverse regioni d'Italia, prenderanno parte al "Trofeo Città di Prato", la competizione di danza sportiva organizzata da Csen Toscana in collaborazione con Nuova Eta Beta Danze ASD che si svolgerà domenica 3 aprile al palazzetto Estra Forum Pala Kobilica.

"Il Trofeo è una competizione organizzata come simbolo della ripartenza, - ha spiegato Sergio Santini maestro della Nuova Eta Beta - . Non è inserito in un contesto di campionato, quindi non ha alcuna valenza ai fini di ranking e di classifica, ma fa parte di un circuito che lo Csen Toscana organizzava prima della pandemia e che ora sta rimettendo in piedi. Un programma che comprendeva otto eventi in tutta la Regione Toscana, uno dei quali proprio nella città di Prato".

L'intento della competizione è soprattutto quello di dare un segnale positivo, incentivando la ripresa dello sport. Un evento per gli appassionati, ma anche per coloro che sono curiosi di conoscere il mondo della danza sportiva o vogliono passare una giornata in maniera originale, osservando le esibizioni degli atleti iscritti.

La manifestazione con ingresso a 5 euro e green pass rafforzato si svolgerà dalle 9.30 alle 20. A inaugurare le danze ci sarà la fascia d'età più giovane, ballerini tra i sei e i diciotto anni.

"E' un segnale di rilancio importante - ha commentato l'assessore allo Sport Luca Vannucci - e vede più di 300 atleti coinvolti. Lo sport è un veicolo attraverso il quale dare speranza e sicurezza verso il futuro, proprio per questo è necessario che si sviluppi una nuova mentalità e si comprenda come sia un settore fondamentale per la crescita della città. C'è bisogno di programmazione e investimenti nel tempo per portare benefici non solo a livello ludico e di salute, ma anche a livello economico - ha proseguito l'assessore - perché una manifestazione come questa porterà tantissime persone tra sabato e domenica sul nostro territorio. Questo è un valore".

